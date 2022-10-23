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行程delay也要走！陳時中步行2.4公里羅斯福路「懷舊之旅」

▲▼柯文哲、蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席2022台北客家義民嘉年華挑擔奉飯活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數34天，民進黨台北市長候選人陳時中23日上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯活動，從汀州路三段啟程，沿著羅斯福路步行至中正紀念堂，原本規劃9點進行的掃街行程大延宕，延後至10點才接受媒體聯訪。陳時中表示，今天步行的路程是他的「懷舊之旅」，因為覺得參與活動很有意義，一時也走不開。

台北市長柯文哲、國民黨台北市長候選人蔣萬安、陳時中、無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天上午前往台北市客家文化主題公園，出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯活動，4人同台合影、挑擔及步行，但全程在幕僚及市議員簇擁下「零互動」，就連彼此錯身而過時，也沒有打招呼致意。

陳時中原訂上午9點前往附近的龍泉市場掃街，不過臨時改變行程，先跟隨遊行隊伍冒雨繞行市區2.4公里後，待10點才前往龍泉市場，並接受媒體聯訪。

▲▼陳時中今天上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票 林元敏。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中受訪時透露「懷舊之旅」背後的故事。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中透露，這是一個非常有意義的嘉年華活動，大家沿途都非常的開心，其實自己人生的歷程也在這一段，最早小的時候在台大周邊長大，在羅斯福路四段開業，以前也經常來龍泉市場，早期也曾在羅斯福路二段開業，另曾在位於羅斯福路一段的衛生署服務，這段路也是懷舊之旅，看起來市容變化很大，很多都更也算是成功的，「非常有意義的活動」，未來還是要擴大辦理客家嘉年華，讓活動更豐富、具多樣性。

媒體關注，活動主持人在介紹出場來賓的時候，等了很久才介紹到陳時中，會不會覺得柯市府主客差異蠻大的？陳時中說，沒關係啦，這種事情大家都是忙嘛；媒體追問，陳時中與國民黨台北市長候選人蔣萬安都走到最後一步，不過無黨籍候選人黃珊珊好像先走？陳說，大概前100公尺左右吧，大家都忙嘛！

媒體詢問，是不是原本沒有規劃要走遊行，但看到其他候選人都在所以走不開？陳時中表示，大家因為很快樂，覺得活動參與很有意義，所以自己一時也走不開。

▲▼柯文哲、蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席2022台北客家義民嘉年華挑擔奉飯活動。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲、蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席2022台北客家義民嘉年華挑擔奉飯活動。（圖／記者黃國霖攝）

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柯文哲蔣萬安陳時中黃珊珊2022九合一大選2022台北市長

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