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悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

▲▼柯文哲出席悠遊卡嗶進琉球啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席悠遊卡嗶進琉球啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司23日宣布，自11月7日起正式「嗶」進琉球，只要持有完成實名登記的悠遊卡，就可以用於台灣人最愛的美麗海水族館內商店，也可以搭乘當地計程車、Yanbaru Express Bus山原高速巴士等大眾交通運輸工具。台北市長柯文哲致詞時形容，這是台灣之光，希望自己12月底能到沖繩一日來回。

悠遊卡公司23日上午舉辦記者會，由台北市長柯文哲與琉球銀行董事長川上康、沖繩縣台北事務所所長上江洲辰德、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所副代表横地晃共同宣布，悠遊卡自11月7日起「嗶」進琉球，琉球銀行董事長川上康親自拍攝影片，表達祝賀之意。

▲▼柯文哲出席悠遊卡嗶進琉球啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

悠遊卡公司表示，只要是本人年滿20歲以上、持包括完成實名登記的一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡等，即可在國人最愛的美麗海水族館內商店、紀念品商店Mi-ja、環島必經的許田休息站，以及國際通內眾多美食例如坂下水產、購物小店等地嗶卡消費，琉球當地計程車、Yanbaru Express Bus山原高速巴士、伊江島觀光巴士等大眾交通運具也支援嗶卡。

悠遊卡公司說明，若使用的是「超級悠遊卡」，不但單筆消費上限提高至1萬元，搭配悠遊付EasyWallet App「悠遊卡加值機」功能，還能隨時隨地幫自己的悠遊卡加值，不需擔心卡片內餘額用罄；一般悠遊卡單筆消費上限1500元，享用美食、添購小禮物也相當實用；提醒民眾不要忘記要在台灣提早加值，以免遇到餘額不足、無法加值的情形。

此外，為慶祝悠遊卡首度跨出國門，悠遊卡公司特地發行「跨境合作紀念悠遊卡-沖繩版」超級悠遊卡，每張售價150元，自10月23日12時起在7-ELEVEN ibon生活便利站，卡面設計有著滿滿的琉球元素，而且它是張超級悠遊卡可以隨時以手機EasyWallet APP加值，讓你到琉球盡情消費，可別錯過這張獨一無二的紀念卡。

▲▼柯文哲出席悠遊卡嗶進琉球啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時表示，今日是悠遊卡的大日子，進軍國際第一站選在沖繩，希望從此地開始進入日本市場，以前常講台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣是很重要一步，本來計畫2年前就要執行，但因疫情而拖到現在，不過也好在疫情趨緩、國門打開之際，這2年延遲讓悠遊卡與琉球銀行有更好的準備。

柯文哲提及，悠遊卡永遠都在創新，所以勇敢進入悠遊付市場，接著又進軍國際，「如果有機會的話，希望我12月底一天來回到沖繩試試看。」因為在台灣加值的悠遊卡可以到日本使用，「這是台灣之光，太炫了。」

川上康也透過影片指出，台灣每年造訪琉球近百萬人次，琉球也對台灣人相當有好感，說是「兩情相悅」也不為過，他造訪台灣時發現台灣人相當習慣使用悠遊卡消費，促使琉球銀行熱切想拉進悠遊卡適用琉球銀行刷卡設備的想法。

悠遊卡公司董事長陳亭如說，悠遊卡嗶進琉球比起其他支付更便利，在消費當下即以當時匯率換算新台幣扣款，不僅省去可能的匯差還免收手續費，民眾可在商店端設備上確認日幣換算新台幣之消費金額才扣款，記帳、比價超便利。

▲▼柯文哲出席悠遊卡嗶進琉球啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲出席悠遊卡嗶進琉球啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

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