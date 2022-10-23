盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

▲盧秀燕與蔡其昌先後抵達豐原，替無黨籍議員候選人蔡怡萱站台。（合成圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕與民進黨台中市長候選人蔡其昌，今日皆到豐原替無黨籍議員候選人蔡怡萱站台，2人相隔不到5分鐘擦肩而過，並未見面同台。先到場的蔡其昌說，自己跟蔡怡萱爸爸、豐原農會總幹事蔡森揚是好友，自己以「叔叔」身分前來支持；盧秀燕說，跟蔡森陽是也是好友，受到蔡請託來替女兒加油打氣。

無黨籍市議員候選人蔡怡萱年僅27歲，父親是豐原農會總幹事蔡森揚，今（23）日上午9點舉行競總成立誓師大會，盧、蔡兩人皆有安排前往站台，蔡其昌原訂9點15到，最後提早10分鐘，約9點5分就到場等候，與蔡怡萱一同進場，並在台上致詞到9點29分才離開；盧秀燕原訂9點20分要到場，但最後仍跟蔡錯開，9點34分才抵達會場，致詞完後在9點49分離場。

▲蔡其昌先抵達會場，並與蔡怡萱、蔡怡萱父母一同進場。（圖／記者許權毅攝）



藍綠台中市長候選人都到場站台，蔡怡萱跟父母皆全程陪同，熱情迎接蔡、盧兩人。蔡怡萱說，因為自己無黨無派，邀請到兩人到場替自己加油，未來若進議會也會不分黨派替大家服務。至於豐原農會體系傾向支持盧、蔡哪一位？蔡怡萱說，不管藍綠，只要是為了人民我們都支持，兩位也都是自己學習的對象。

▲蔡其昌說，跟蔡怡萱父親是好友，自己是以叔叔的身分前來支持。（圖／記者許權毅攝）



蔡其昌說，跟怡萱的爸爸、豐原農會總幹事蔡森揚有10多年交情，常透過自己來跟中央反映農會相關事宜，怡萱等於要叫自己叔叔，今天這種狀況當叔叔的一定要來幫他加油打氣。媒體詢問蔡其昌會不會跟盧秀燕同台？蔡回答，先前邀約她辯論20幾次，但是盧都不答應，還是會持續邀約，要盧不要逃避，但見面機率不高。

▲蔡其昌離場後5分鐘，盧秀燕才抵達，並說自己受到蔡森揚一再邀約。（圖／記者許權毅攝）



較晚到場的盧秀燕說，跟蔡森揚也是好朋友，受到蔡森揚一再地邀約，希望自己能幫年輕人加油打氣，此外，整個台中市議會席次是65席，國民黨提名34席，即使全數當選，仍有空間，希望優秀人才能替市民服務，也很支持女性參政。

▲▼蔡怡萱與父親蔡森揚皆親自陪同盧、蔡兩人到場離場。（圖／記者許權毅攝）

蔡、盧兩人皆在台上細數對豐原做出的成績單，最後蔡送上好彩頭給蔡怡萱，盧送上「包粽」給蔡怡萱，僅差5分鐘就相遇，皆在現場待了約10到20分鐘。