　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

▲▼蔡其昌,盧秀燕,台中市長,議員,蔡怡萱。（圖／記者許權毅攝）

▲盧秀燕與蔡其昌先後抵達豐原，替無黨籍議員候選人蔡怡萱站台。（合成圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕與民進黨台中市長候選人蔡其昌，今日皆到豐原替無黨籍議員候選人蔡怡萱站台，2人相隔不到5分鐘擦肩而過，並未見面同台。先到場的蔡其昌說，自己跟蔡怡萱爸爸、豐原農會總幹事蔡森揚是好友，自己以「叔叔」身分前來支持；盧秀燕說，跟蔡森陽是也是好友，受到蔡請託來替女兒加油打氣。

無黨籍市議員候選人蔡怡萱年僅27歲，父親是豐原農會總幹事蔡森揚，今（23）日上午9點舉行競總成立誓師大會，盧、蔡兩人皆有安排前往站台，蔡其昌原訂9點15到，最後提早10分鐘，約9點5分就到場等候，與蔡怡萱一同進場，並在台上致詞到9點29分才離開；盧秀燕原訂9點20分要到場，但最後仍跟蔡錯開，9點34分才抵達會場，致詞完後在9點49分離場。

▲▼蔡其昌,盧秀燕,台中市長,議員,蔡怡萱。（圖／記者許權毅攝）

▲蔡其昌先抵達會場，並與蔡怡萱、蔡怡萱父母一同進場。（圖／記者許權毅攝）

藍綠台中市長候選人都到場站台，蔡怡萱跟父母皆全程陪同，熱情迎接蔡、盧兩人。蔡怡萱說，因為自己無黨無派，邀請到兩人到場替自己加油，未來若進議會也會不分黨派替大家服務。至於豐原農會體系傾向支持盧、蔡哪一位？蔡怡萱說，不管藍綠，只要是為了人民我們都支持，兩位也都是自己學習的對象。

▲▼蔡其昌,盧秀燕,台中市長,議員,蔡怡萱。（圖／記者許權毅攝）

▲蔡其昌說，跟蔡怡萱父親是好友，自己是以叔叔的身分前來支持。（圖／記者許權毅攝）

蔡其昌說，跟怡萱的爸爸、豐原農會總幹事蔡森揚有10多年交情，常透過自己來跟中央反映農會相關事宜，怡萱等於要叫自己叔叔，今天這種狀況當叔叔的一定要來幫他加油打氣。媒體詢問蔡其昌會不會跟盧秀燕同台？蔡回答，先前邀約她辯論20幾次，但是盧都不答應，還是會持續邀約，要盧不要逃避，但見面機率不高。

▲▼蔡其昌,盧秀燕,台中市長,議員,蔡怡萱。（圖／記者許權毅攝）

▲蔡其昌離場後5分鐘，盧秀燕才抵達，並說自己受到蔡森揚一再邀約。（圖／記者許權毅攝）

較晚到場的盧秀燕說，跟蔡森揚也是好朋友，受到蔡森揚一再地邀約，希望自己能幫年輕人加油打氣，此外，整個台中市議會席次是65席，國民黨提名34席，即使全數當選，仍有空間，希望優秀人才能替市民服務，也很支持女性參政。

▲▼蔡其昌,盧秀燕,台中市長,議員,蔡怡萱。（圖／記者許權毅攝）

▲▼蔡怡萱與父親蔡森揚皆親自陪同盧、蔡兩人到場離場。（圖／記者許權毅攝）▲▼ 蔡其昌,盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

蔡、盧兩人皆在台上細數對豐原做出的成績單，最後蔡送上好彩頭給蔡怡萱，盧送上「包粽」給蔡怡萱，僅差5分鐘就相遇，皆在現場待了約10到20分鐘。

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
謝盈萱有多強？5段即興演技超神　周迅都輸她
金鐘獎最意外的片段？　鄉民點名「這1幕」驚呆：無法預料
快訊／北市河濱停車場爆死亡案！　男陳屍車內
NBA爆嚴重衝突！　球星混戰打到觀眾席
《華燈》被讚劇本超神卻槓龜！　鄉民點「最大敗筆」搖頭
「晚安小雞」遭毆打！　闖台南某中學直播遇惡煞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

沈慧虹能、她不能　高虹安臉書開砲：竹市府專案輔選不演了

陳時中：「抗中保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：堤內淹大水再後悔？

陳其邁競總成立5萬邁粉瘋狂！柯志恩：軍容壯大、嘆為觀止

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

沈慧虹能、她不能　高虹安臉書開砲：竹市府專案輔選不演了

陳時中：「抗中保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：堤內淹大水再後悔？

陳其邁競總成立5萬邁粉瘋狂！柯志恩：軍容壯大、嘆為觀止

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

AMIRO LED化妝鏡下殺1280元　95%還原日光、精緻妝容必備神器

外送員將失業？Uber聯手科技公司「年底推無人送餐」叫車效率更高

喝水會生病因水住了妖怪？　台南山上花園水道博物館實境解謎水資源

《黑澀會》仔仔林辰唏慶功宴KISS程予希！台上忘了感謝他

《華燈》入圍11獎全滅！他驚「是過譽了？」　鄉民點破2大敗筆

謝盈萱有多強？5段即興演技超神　熬13年「劇場→雙金影后」周迅都輸她

新竹超夯夜生活！深秋爆汗首選「岩盤浴」　躺浴排汗24小時不停歇

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

檳城「60度斜坡纜車」4.5分飆到山頂！走進熱帶雨林、360度天空步道

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

「蔡英文把停損點訂在台北市」　施正鋒預言九合一大選結局

蔡英文讚金鐘視帝陳亞蘭　多元是最珍貴價值

陳時中說重話！　若當選市長「堤外有人車，絕不關水門」

資策會鼓勵高虹安出國進修？內部信件曝

韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

謝龍介合體韓國瑜6萬人爆場：綠色執政已爛

周玉蔻打完第4劑「這裡」狂抽痛　急求救李秉穎

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

不裝了！「白眼女神」站陳其邁競選大會

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

直擊／蔣陳黃同台「零互動」　柯文哲挑擔畫面曝

基進黨焚燒國民黨旗鬧場　朱立倫譴責：台灣民主悲哀

侯友宜大四青澀模樣曝　「壁虎功」立志當警察

恩恩爸開嗆侯友宜！　林佳龍轟「冷血政府」：當選組調查小組釐清

更多熱門

相關新聞

沈慧虹活動被請上台　高虹安開砲：差別待遇

沈慧虹活動被請上台　高虹安開砲：差別待遇

新竹市政府昨(22日)晚上於香山天后宮舉辦「2022台語金曲之夜」活動，除了邀請老中青三代歌手載歌載舞，同時也有多位民代一同出席，包含市議員李妍慧、陳啓源、立委柯建銘特助林盈徹，以及辭去副市長職務、投入選戰的新竹市長候選人沈慧虹，引起討論。

同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：希望有暖流啦

同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：希望有暖流啦

陳時中：「抗共保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

陳時中：「抗共保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

陳其邁競總成立湧5萬人　柯志恩酸金脈多

陳其邁競總成立湧5萬人　柯志恩酸金脈多

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長2022台中市蔡其昌盧秀燕蔡怡萱

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

金鐘獎／艾成、明金成、陳松勇突出現大銀幕！

金鐘獎／突被點名「求婚邵雨薇」！

蕾菈今補辦婚禮「場面超盛大」！

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面