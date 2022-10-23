基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

▲民進黨台北市長候選人陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年5月《醫師法》修法附帶決議，欲讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放更多實習名額，引發基層牙醫不滿醞釀抗議。同為牙醫背景、且時任衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中23日受訪強調，「我反對那樣一個附帶決議，我是關後門的人」，基本上因為實習員額有限，不會增加實習名額。

有媒體報導，陳時中雖表態反對附帶決議，但對實質內容卻始終閃躲，大打模糊仗，引發基層牙醫高度不滿，已醞釀前往立法院或衛福部發起大規模抗議。

此外，為了抗議「波波牙醫」爭議而投入台北市議員選舉的陽明交通大學牙醫系教授林元敏今天上午在陳時中前往龍泉市場掃街前，帶著助理舉牌等候，並在陳時中下車步行至聯訪點期間試圖遞出一份「陳情書」，高呼「支持保障民眾健康」、「國外牙醫系實習名額下降到30個」，發言人莊瑞雄則說「我幫你接啦」，林隨後說，「要給部長喔！」

對此，媒體聯訪時詢問，基層牙醫師似乎正在醞釀抗議，是否擔心「本命區」失守？陳時中正面回應稱，「我一輩子都為牙醫界的權益在努力」，對於立法院的附帶決議他是反對的，這個立場他也講過，而且在臉書也有寫清楚，「我反對那樣一個附帶決議，我是關後門的人」，到今年12月1日起，到國外就讀牙醫學系回來，都要經過教育部的學分認定才可以，後門已經關了，至於現有問題未來怎麼解決，「我們不會照著附帶決議那樣的方式來做，我是反對的」。

媒體追問，那實習名額的部分呢？陳時中說，就看將來衛福部怎麼樣規劃相關的事情，但是以前的名額基本上是不會增加啦，因為實習的員額有限。

▲陽明交通大學牙醫系教授林元敏投入北市議員選舉。（圖／記者呂晏慈攝）