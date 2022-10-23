　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

▲▼韓國瑜、蔣萬安出席陳錦祥議長競總成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、蔣萬安昨出席陳錦祥議長競總成立大會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市前市長韓國瑜22日下午為台北市議會議長陳錦祥站台，首度與台北市長候選人蔣萬安同台，現場聚集破千人，甚至有韓粉激動落淚，外界關注「韓流」旋風是否再起。對此，民進黨台北市長候選人陳時中23日上午受訪說，「我想，我這邊我是希望有暖流啦」。

▲▼陳時中今天上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票 林元敏。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

面對台北市長選舉投票日倒數34天，蔣萬安昨痛批民進黨負面選舉的列車已經完全失速，選舉到了網軍側翼更變本加厲，是「不自由的民主」。對此，民進黨台北市長候選人陳時中今天上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票，並於會前接受媒體聯訪說，大家都看得很清楚，自己一向不用攻擊的手法，大家只要看看自己發表的言論，就知道有沒有用負面的方法進行選舉，這已經很清楚了。

至於蔣萬安昨天再提BNT疫苗採購爭議，稱應解密合約戳破陳時中的謊言等語，陳時中表示，第一個，合約上面有寫，大家都有看過這份合約，在一定的程序之下，是可以解密的，這是一個前提，既然蔣萬安看過想要解密，就透過這些程序來，不用在外面一直放話，「他知道程序嘛！知道怎麼做，既然知道怎麼做，那就該去做啊！」

陳時中直言，蔣萬安也看過某一家的價格，蔣一直說自己擋了疫苗，那自己要反問：蔣萬安會不會把這個價格對外講？自己知道、蔣萬安也知道價格，但為什麼蔣萬安要求自己講，蔣不用講？蔣萬安如果覺得應該講，就講出來嘛！那那個價格可以買嗎？相信蔣萬安應該回答這些議題，本來自己不想講，但既然蔣一而再再而三的這樣問，就要把它弄清楚來。

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
謝盈萱有多強？5段即興演技超神　周迅都輸她
金鐘獎最意外的片段？　鄉民點名「這1幕」驚呆：無法預料
快訊／北市河濱停車場爆死亡案！　男陳屍車內
NBA爆嚴重衝突！　球星混戰打到觀眾席
《華燈》被讚劇本超神卻槓龜！　鄉民點「最大敗筆」搖頭
「晚安小雞」遭毆打！　闖台南某中學直播遇惡煞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

沈慧虹能、她不能　高虹安臉書開砲：竹市府專案輔選不演了

陳時中：「抗中保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：堤內淹大水再後悔？

陳其邁競總成立5萬邁粉瘋狂！柯志恩：軍容壯大、嘆為觀止

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

盧秀燕、蔡其昌差5分鐘就相遇！都為了幫無黨籍正妹候選人站台

韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

沈慧虹能、她不能　高虹安臉書開砲：竹市府專案輔選不演了

陳時中：「抗中保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：堤內淹大水再後悔？

陳其邁競總成立5萬邁粉瘋狂！柯志恩：軍容壯大、嘆為觀止

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

韓國瑜復出「輔選行變2024卡位戰？」　侯友宜：我現在是選2022

參加爵士音樂節路不熟　台灣大道女駕駛撞分隔島左前輪爆胎

悠遊卡「嗶」進琉球！柯文哲讚「台灣之光」　盼12月底沖繩一日來回

AMIRO LED化妝鏡下殺1280元　95%還原日光、精緻妝容必備神器

外送員將失業？Uber聯手科技公司「年底推無人送餐」叫車效率更高

喝水會生病因水住了妖怪？　台南山上花園水道博物館實境解謎水資源

《黑澀會》仔仔林辰唏慶功宴KISS程予希！台上忘了感謝他

《華燈》入圍11獎全滅！他驚「是過譽了？」　鄉民點破2大敗筆

謝盈萱有多強？5段即興演技超神　熬13年「劇場→雙金影后」周迅都輸她

新竹超夯夜生活！深秋爆汗首選「岩盤浴」　躺浴排汗24小時不停歇

基層不滿「波波牙醫」　陳時中：反對附帶決議「我是關後門的人」

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

政治熱門新聞

「蔡英文把停損點訂在台北市」　施正鋒預言九合一大選結局

蔡英文讚金鐘視帝陳亞蘭　多元是最珍貴價值

陳時中說重話！　若當選市長「堤外有人車，絕不關水門」

資策會鼓勵高虹安出國進修？內部信件曝

韓國瑜同框蔣萬安金句盤點！　2天6造勢成「王牌助選員」

謝龍介合體韓國瑜6萬人爆場：綠色執政已爛

周玉蔻打完第4劑「這裡」狂抽痛　急求救李秉穎

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

不裝了！「白眼女神」站陳其邁競選大會

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

直擊／蔣陳黃同台「零互動」　柯文哲挑擔畫面曝

基進黨焚燒國民黨旗鬧場　朱立倫譴責：台灣民主悲哀

侯友宜大四青澀模樣曝　「壁虎功」立志當警察

恩恩爸開嗆侯友宜！　林佳龍轟「冷血政府」：當選組調查小組釐清

更多熱門

相關新聞

沈慧虹活動被請上台　高虹安開砲：差別待遇

沈慧虹活動被請上台　高虹安開砲：差別待遇

新竹市政府昨(22日)晚上於香山天后宮舉辦「2022台語金曲之夜」活動，除了邀請老中青三代歌手載歌載舞，同時也有多位民代一同出席，包含市議員李妍慧、陳啓源、立委柯建銘特助林盈徹，以及辭去副市長職務、投入選戰的新竹市長候選人沈慧虹，引起討論。

陳時中：「抗共保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

陳時中：「抗共保台」不容模糊以對　我有這樣的DNA

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：淹水再後悔？

嗆陳時中「不關水門」外行　正妹議員候選人：淹水再後悔？

陳其邁競總成立湧5萬人　柯志恩酸金脈多

陳其邁競總成立湧5萬人　柯志恩酸金脈多

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

有人車在就不關水門？　陳時中將提河川治理政見

關鍵字：

韓國瑜蔣萬安陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

金鐘獎／艾成、明金成、陳松勇突出現大銀幕！

金鐘獎／突被點名「求婚邵雨薇」！

蕾菈今補辦婚禮「場面超盛大」！

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面