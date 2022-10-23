韓國瑜同台蔣萬安「韓流」再起？　陳時中：我希望有暖流啦

▲韓國瑜、蔣萬安昨出席陳錦祥議長競總成立大會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市前市長韓國瑜22日下午為台北市議會議長陳錦祥站台，首度與台北市長候選人蔣萬安同台，現場聚集破千人，甚至有韓粉激動落淚，外界關注「韓流」旋風是否再起。對此，民進黨台北市長候選人陳時中23日上午受訪說，「我想，我這邊我是希望有暖流啦」。

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

面對台北市長選舉投票日倒數34天，蔣萬安昨痛批民進黨負面選舉的列車已經完全失速，選舉到了網軍側翼更變本加厲，是「不自由的民主」。對此，民進黨台北市長候選人陳時中今天上午出席台北客家義民嘉年華挑擔奉飯主祭典禮後，轉往龍泉市場掃街拜票，並於會前接受媒體聯訪說，大家都看得很清楚，自己一向不用攻擊的手法，大家只要看看自己發表的言論，就知道有沒有用負面的方法進行選舉，這已經很清楚了。

至於蔣萬安昨天再提BNT疫苗採購爭議，稱應解密合約戳破陳時中的謊言等語，陳時中表示，第一個，合約上面有寫，大家都有看過這份合約，在一定的程序之下，是可以解密的，這是一個前提，既然蔣萬安看過想要解密，就透過這些程序來，不用在外面一直放話，「他知道程序嘛！知道怎麼做，既然知道怎麼做，那就該去做啊！」

陳時中直言，蔣萬安也看過某一家的價格，蔣一直說自己擋了疫苗，那自己要反問：蔣萬安會不會把這個價格對外講？自己知道、蔣萬安也知道價格，但為什麼蔣萬安要求自己講，蔣不用講？蔣萬安如果覺得應該講，就講出來嘛！那那個價格可以買嗎？相信蔣萬安應該回答這些議題，本來自己不想講，但既然蔣一而再再而三的這樣問，就要把它弄清楚來。