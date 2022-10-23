沈慧虹能、她不能　高虹安臉書開砲：竹市府專案輔選不演了



▲新竹市府昨日晚間在香山舉行台語金曲之夜，活動中邀請沈慧虹上台，引起爭議。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府昨(22日)晚上於香山天后宮舉辦「2022台語金曲之夜」活動，除了邀請老中青三代歌手載歌載舞，同時也有多位民代一同出席，包含市議員李妍慧、陳啓源、立委柯建銘特助林盈徹、天后宮公關張文和與在地多位里長等人到場參與，但其中來賓中出現辭去副市長職務、投入選戰的新竹市長候選人沈慧虹，引起討論。

對於市府邀請無現職的候選人上台，高虹安認為，政府預算替前副市長沈慧虹助選，完全違反財政紀律與民主原則，民進黨完全不演了，為了選贏已經不顧社會觀感，赤裸裸的違反行政中立原則。

▲香山天后宮舉辦「2022台語金曲之夜」活動。

高虹安表示，從網友曝光的政府公開招標程序上發現，該場活動標案金額高達200多萬，在9月23公告標案內容、10天後快速結標，10月22日倉促舉辦，規格儼然是專案辦理，外界看來根本用公帑替選情告急的沈慧虹量身打造的競選活動。

高虹安說，之前在未著競選背心的情況下參加新竹市政府舉辦的「城市馬拉松」活動，即便有立法委員現職身份，不僅無法上台也無法參與鳴槍，結果昨晚的活動沒有現任公職的候選人竟然可以大方上台，甚至陳代理市長還在台上公然稱讚她，完全打破行政中立原則。

同樣一場活動，國民黨新竹市長候選人林耕仁也痛批「民進黨選舉實在越來越誇張」，他認為代理市長帶著候選人在台上細數政績，根本變成民進黨的造勢晚會，用政府的錢在違反行政中立，擺明的就是「綠能你不能」，痛批「烙跑二人組」都已經辭職離開市府，但市府還是他們的禁臠，這樣的行徑實在太誇張！

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