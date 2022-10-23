40年磨一劍　曹爾元參選連江縣長提「創新改變馬祖共好」

▲40年磨一劍，曹爾元參選連江縣長，提出馬祖共好。（圖／曹爾元競總提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

國民黨連江縣長候選人曹爾元22日成立競選總部，提出「創新改變、馬祖共好」競選主軸、10大願景規劃，爭取馬祖鄉親認同。曹爾元表示，擔任公職42年從未離開過馬祖，具豐富行政經驗，深耕4鄉5島，一步一腳印，步步為馬祖，辭職參選可謂是40年磨一劍，為了馬祖的共好，懇請馬祖鄉親11月26日集中選票全力支持。





曹爾元說，今年6月8日他辭去連江縣地政局長職務，和競選團隊，走遍連江縣4鄉5島，他不斷的請益傾聽，和競選團隊一次又一次，針對民意的反映及馬祖的未來，同感只有創新改變才能看見馬祖的前進，而提出「創新改變、馬祖共好」及10大願景規劃政見，分別是：

▲▼國民黨連江縣長候選人曹爾元22日成立競選總部，提出「創新改變、馬祖共好」競選主軸、10大願景規劃，爭取馬祖鄉親認同。（圖／曹爾元競總提供）

(1)方便交通—擴建機場、多點航線、優化海陸網、偏鄉有感。

(2)開發土地—土地佈局、規劃保護區、變更及推動各類專區。

(3)亮點旅遊—開發多元旅遊、主題會展、科技深化導覽。

(4)扶植產業—酒業品牌定位、農漁業升級、電商貨暢其流。

(5)首重青年—青年主政、就學就業後盾、青創基地與育才。

(6)提升醫護—優化轉診機制、長照升級、醫療整合社區。

(7)多元教育—智慧教育、國際交流、終身學習與幼兒雙語。

(8)智慧治理—推智慧島嶼、公共運輸、便民政府、接軌國際。

(9)魅力文化—吸引國際團隊、形塑魅力島嶼與馬祖品牌。

(10)永續島嶼—重視韌性島嶼、低碳生活與建構友善動物。

競選總部成立大會中，前立法委員曹爾忠、前縣長楊綏生共同推薦曹爾元；曹爾忠表示，過去馬祖鬧水荒，曹爾元和他一起完成了送水任務，觀光局任內建造了媽祖巨神像，在當時兩岸政治、宗教均極為敏感時，舉辦「湄洲進香媽祖回娘家直航湄洲」，行政能力有目共睹；楊綏生表示與爾元共事相識多年，爾元是膽大心細及富創造力的人，人品敦厚純樸做事實在認真。

包括：榮譽主委林星寶、後援會會長陳科黎、林惠萍議員、陳書建議員、曹爾章議員等地方人士到場力挺，來自4鄉5島及南竿各村耆老仕紳並致贈好彩頭、鳳梨、戰旗，期曹爾元贏得勝選。