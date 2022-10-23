「蔡英文把停損點訂在台北市」　施正鋒預言九合一大選結局

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選進入倒數，台北市長選戰成藍綠白三強互爭，而民進黨的候選人陳時中民調卻多次墊底，引來各界關注。東華大學教授施正鋒表示，民進黨台北市當下的策略是刻意忽視無黨籍的黃珊珊、拉抬國民黨的蔣萬安，只要能固守基本盤，低空飛過即可，身兼綠營黨主席的蔡英文把停損點訂在台北市，而所謂「棄陳保黃」不是無稽之談、就是煙幕彈。

施正鋒說，根據不同單位的民調結果顯示，執政的民進黨雖然可以維持南部的地盤，中、北部的選情並不樂觀。整體而言，這是鴨子划水的選戰，民進黨希望能透過執政優勢，驗收多年來從事拔樁、割喉的成果。

施正鋒表示，照說朝中有人好辦事，民進黨應該可以好整以暇，然而，七月爆發桃園參選人林智堅論文抄襲，遍地開花，人品的檢驗打亂了選戰的步調，起碼的地方建設政見乏人問津。雖然民進黨全力撻伐民眾黨新竹市候選人高虹安的砲火不停，其他縣市已經漸進回歸既定打法，也就是進行傳統的地方勢力固樁，也就是打陸地的肉搏巷戰；相對地，在野黨苦於缺乏奧援，當然要突破封鎖、為大選練兵，尤其是民眾黨主席、台北市長柯文哲必須有立足之地。

施正鋒認為，照目前的情勢看來，藍綠現任者大致上可以連任，苗栗、基隆、及澎湖的支持度伯仲之間，尚難逆料，剩下新竹、桃園、及台北比較有看頭。新竹選情相當詭異，民眾黨的高虹安立委轉戰市長，原本未被特別看好，卻因為民進黨強力打她的論文，反讓她聲勢大漲、越戰越勇。至於桃園，國民黨的張善政雖然領先，卻不能忽視現任市長鄭文燦廣結善緣，攸關是否接掌閣揆，當然要全力以赴。

至於台北市長選戰，施正鋒指出三強間是正三角，民進黨的盤算是只要藍白之間沒有太大的差距，即使陳時中的仇恨值再高，就不會有棄保的空間；民進黨想要固守基本盤，加上透過百工百業加持，低空飛過，因此，儘管政二代稍嫌生嫩，又有媒體人周玉蔻越俎代庖，民進黨似乎老神在在，而「抗中保台」是否在地方選舉可以奏效、邊際效應是否降低，端賴選民是否買單。

施正鋒分析，民進黨的支持度近年來持續降低，國民黨卻未能趁勢接收，倒是沒有強烈政黨認同者日增，而民眾黨雖然插旗國會，地方小雞能否立足還要看選民的青睞。蔡英文把停損點訂在台北市，可見對於桃園篤定、或新潮流須自行負責，所以，所謂「棄陳保黃」不是無稽之談、就是煙幕彈。

