「大內總管」丁薛祥入常　輔佐習10多年「有望任國務院副總理」

▲丁薛祥成為新一屆中央政治局常委。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共第二十屆一中全會23日選出新一屆政治局常委，習近平擔任上海市委時的人馬，現任「大內總管」中央辦公廳主任的丁薛祥位列第六。外界預測，丁薛祥之後可能擔任國務院第一副總理。

▼習近平率新一屆中央政治局常委亮相。（圖／路透社）

丁薛祥出生於1962年，江蘇南通人，畢業於東北重型機械學院（現燕山大學）機械製造系鍛壓工藝及設備專業本科畢業，後又取得復旦大學管理學院行政管理專業在職研究生學歷、理學碩士學位，擁有教授級高級工程師職稱。

1999年，丁薛祥出任上海市科學技術委員會副主任，開始走上從政之後，歷任上海市閘北區區長、上海市委組織部副部長、上海市人事局局長，並於2006年擔任上海市委副秘書長、辦公廳主任，市級機關工作黨委書記。

2007年，丁薛祥升任上海市委常委、秘書長，晉升副部級，輔佐時任上海市委書記的習近平。2013年，他更隨著習近平一起進入中央，擔任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任。

2017年丁薛祥在十九屆一中全會上當選政治局委員、中央書記處書記，並繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。從地方到中央，丁薛祥輔佐習近平10多年，也因此擁有「大內總管」的外號。