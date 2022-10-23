習近平親信李強強勢崛起！甩上海封城陰霾　躋身第二順位常委

▲李強躋身新一屆中共常委。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

新一屆中共二十大政治局常委今（23）早出爐，現任上海市委書記李強早前曾因「上海封城」飽受批評，如今強勢崛起，一舉成為排名第二順位的常委，高機率會在明年擔任中國國務院總理。

▲有外媒形容，上海封城宛如「拍喪屍電影」。（圖／達志影像／美聯社）

大陸經濟重鎮上海今年3月爆發大規模疫情，官方實施封城，2500萬人受到影響，期間發生看病難、缺物資等亂象，導致民怨四起，甚至有群眾不滿抗議。直至6月1日，上海宣佈全市恢復正常生產生活秩序，李強同月25日高調喊出「打贏了大上海保衛戰」。

除了民生問題，上海封城更重挫中國經濟，因此李強的重大危機處理能力被質疑，更一度被認為失去中共中央政治局常委會的機會。

如今，身為習近平親信的李強不僅東山再起，而且成為位列排名第二的政治局常委，有望在明年出任總理，而中國的總理通常負責政策的執行層面，尤其是經濟部份。

李強此番入常也反映了習近平在中共內的絕對領導權。據悉，習近平在擔任浙江省委書記時，李強擔任省委秘書長，頗得習近平賞識。《華爾街日報》指出，不少商界人士認為，李強在中共領導人中相對偏自由派，更喜歡討論商業交易而非政治。

▼中共政治局新任常委名單及現職。（圖／ETtoday視覺中心）