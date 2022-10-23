習續任？中共新常委12時亮相　中外記者會「創下4個第一」

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會今（23日）上午第一次全體會議（一中全會）將選出新任中央政治局常委，將於中午12時與中外記者見面。《東森新媒體ETtoday》記者也提前兩個多小時出發到會場，為了採訪這場見面會，媒體兩天五次核酸檢測，每個人進場單獨安檢。這次舉行中外記者見面地點「首次」在每年兩會總理記者會的金色大廳舉行，並且「首次」做了見面會的看板，同時也是「最高領導層級」第一次與中外媒體面對面接觸，整體規模安排深創下「4個首次」具意義。

▲二十屆中央政治局常委中外記者見面會，現場有400位媒體，創下最高紀錄 。（圖／記者任以芳攝）

今天中午12時中共二十屆新任中央政治常委即將亮相，《東森新媒體ETtoday》記者也抵達採訪現場，這次中外記者見面會現場選在人民大會堂的金色大廳，以往這裡都是兩會閉幕後，舉行總理記者會的地方。疫情之後改為線上視訊，已經近三年沒有開放。

一大早中外媒體集合出發前往人民大會堂採訪，光是取得採訪資格便十分嚴謹。媒體記者提前四天閉環，見面會前兩天內必須做五次核酸檢測，才能拿到請柬。

記者進入會場安檢十分嚴格，採取一人過關單獨安檢，出發前設備也得列出清單，禁止攜帶行動電源等易燃物品。進入會場就定位後也被要求盡量不要移動，周邊維安部署十分嚴密，進出都得重新檢查。

▲上圖是十九屆中央政治局常委亮相，下圖是二十屆記者會場地金色大廳 。（圖／記者任以芳攝）

這次中共第二十屆中央政治局常委見面會也創下許多新紀錄，以往舉行地點都在人民大會堂東大廳，背景都是一幅黃河圖，記者平均200多人左右。

這次二十大中央政治局常委見面會「首次」改在金色大廳，場地規模擴大，採訪記者人數「首次」多達400多人。「首次」做了超大一面紅色記者會看板，同時這也是疫情後「中共最高領導層級」，與中外媒體「第一次面對面」接觸，整體規模安排深具意義。

中共第二十屆中央委員會今上午舉行第一次全體會議（一中全會），並切選出新任中央政治局常委，將於中午12時與中外記者見面。外界推估選，入中委的總書記習近平即將二十大後開啟歷史性第三任期，繼續在中共中央政治局常委中排名第一，成為自毛澤東以來，第二位任期最長的中共最高領導人。

▲二十屆中央政治局常委新亮相，記者會場地首次在人民大會堂金色大廳舉行 。（圖／記者任以芳攝）