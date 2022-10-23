2022桃園觀音萬聖南瓜節　樂遊觀音南瓜城

▲桃園觀音萬聖南瓜節，帶你樂遊觀音南瓜城。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園觀音萬聖南瓜節」22日起迄11月6日，每周六、日於觀音區蓮花園休閒農業區遊客中心旁農田展開。市長鄭文燦表示，萬聖南瓜節結合農產品展銷及親子手作DIY等豐富又多元的體驗活動，成功融合西方節慶與觀音在地農產的南瓜，變身為南瓜意象村。

▲「2022桃園觀音萬聖南瓜節」今年度活動主題為「『玩』聖party」。（圖／農業局提供）



鄭文燦表示，「2022桃園觀音萬聖南瓜節」今年度活動主題為「『玩』聖party」，希望參與的大小朋友們都能夠「玩出創意、玩出親子互動美好關係」。除了延續並擴大舉辦「創意南瓜雕刻競賽」、「創意稻草人競賽」及「『玩』聖變裝比賽」等趣味競賽，更首次舉辦「魷魚遊戲畫糖挑戰」，邀請大家一同發揮創意，在各式萬聖南瓜競賽中，玩轉出新的趣味。

▲創意稻草人競賽。（圖／記者楊淑媛攝）

市府副秘書長邱俊銘說，今年活動結合「蓮荷園休閒農場」、「向陽農場」、「林家古厝」、「青林農場」、「ㄚ昌伯美食屋」、「康莊蓮園」、「水蓮之鄉休閒蓮園」、「水來青舍」等8間農場辦理，各農場除了配合節慶氛圍進行應景的萬聖南瓜布置，更有趣味農事體驗及魔術表演，精彩可期。此外，今年也祭出「消費滿200元折抵50元現金抵用券」的限量優惠活動，讓遊客們好買好吃又好玩。

▲創意南瓜雕刻競賽。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局長郭承泉表示，活動期間，觀音區蓮花園休閒農業區發展協會規劃一系列精彩活動，開幕當日有備受大小朋友們喜愛的「創意南瓜雕刻競賽」和「創意稻草人競賽」，現場也邀請「快樂薩客斯風樂團」帶來精采演出。活動第二天(10月23日)接續的「洛神花季」，結合手作DIY及鬼屋體驗，推出趣味的農遊遊程，歡迎遊客共同度過悠閒愜意的時光。