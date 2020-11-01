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桃園觀音千人焢窯　專人指導堆窯撇步體驗農家樂

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▲桃園觀音千人焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園觀音千人焢窯，體驗農家樂。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年桃園觀音萬聖南瓜節」系列活動，31日於觀音區蓮花故事館前蓮田，舉辦千人焢窯活動後，接近尾聲。觀音區長洪清淵說，烘窯不僅僅是體驗早年農村生活最佳的休閒活動，更可藉由活動連絡家人好友彼此情感；11月1日是萬聖南瓜節系列活動的最後一天，有挖地瓜、洛神花蜜餞Diy等活動，歡迎民眾參加。▲桃園觀音千人焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）

▲觀音區長洪清淵(左一)說，烘窯活動連絡家人好友情感。▼千人焢窯，體驗農家樂。（圖／記者楊淑媛攝）
▲桃園觀音千人焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）

洪清淵說，市長鄭文燦為發展農村觀光和經濟，上任以來，全力推動成立休閒農業區，目前桃園有10個休閒農業區，舉辦焢窯活動的觀音蓮花園休閒農業區、是第一個成立、也是最有規模的農業區。而觀音區因為土壤偏砂土質，適種各種瓜類作物，使西瓜、地瓜、南瓜等都是該區農特產。▲桃園觀音千人焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）

▲焢窯指導員吳武成(右)親自傳授起窯、堆窯、燒窯等方法。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，近年來，藉著觀音萬聖南瓜節推出的系列活動，安排千人焢窯樂。「焢窯」是早年農村，在季節變換、土地休耕之際，農村子弟的休閒活動，家人好友相約在田地，一起堆疊起土窯，揀來枯枝等木材放入窯內，將土塊燒熱、燒黑後，再放入地瓜等簡單食材，利用土窯的熱度將食材悶熟，就可以在田間享用。▲桃園觀音千人焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）

▲謝謝焢窯指導員吳武成(前排左二)，一起開心合照。▼靠青群友一起焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園觀音千人焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）

觀音區千人焢窯活動，感謝市府農業局全力支持，每年推出網路報名總是秒殺額滿，今年也不例外！而針對報名參加焢窯活動的民眾，不會堆窯，觀音區公所也會請出焢窯指導員吳武成等多人，親自傳授起窯、堆窯、燒窯等方法，讓民眾肯定生活中，處處都是學問。▲桃園觀音千人焢窯，體驗農家樂。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市新聞記者協會理事長劉明發(前排右四)帶領會員及家人好友參加焢窯。▼田間焢窯，瓜棚下享受焢窯食物。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園觀音千人焢窯。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市新聞記者協會由理事長劉明發帶領會員及家人好友一起參加焢窯，增加會員情誼；來自中壢青埔的「靠青」社群喵Amy是第二次參加焢窯，她說群友艾倫及小邱和家人都是第一次焢窯，覺得很有趣，很特別。尤其是，起窯後的一些食材，焢焦或滲著砂土，特別的味道，讓他們很難忘！越配權益促進會創會長馮玉英和理事長阮慶漓和家人，也參加焢窯活動並表示，在田間焢窯，這是她們來台20多年第一次，記憶深刻。

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