偏鄉看牙設備好！　桃園推「多元醫療」建置觀音牙科醫療站

▲國際扶輪3502地區捐贈牙醫醫療設備，建置觀音牙科醫療站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦5日出席觀音區「在地老化醫療活化」活動指出，觀音位於桃園沿海地區，幅員廣大，醫療資源分布密度較低且不均，因此市府推動多元醫療、醫養照護及遠距照護等三大亮點政策，陸續啟用觀音牙科醫療站、打造大坡腳樂活園區及行動醫療推車運用，於醫療、長照、社福照顧等方面全面升級。

▲市長鄭文燦指出，市府於觀音區推動三大醫療亮點政策。（圖／市府提供）

鄭市長表示，觀音區內共有24個里，人口達6萬9,000人，缺乏地區級以上醫院，基層醫療機構扣除觀音區衛生所僅有7家西醫診所、3家中醫診所與6家牙醫診所，醫療資源相對於都會區明顯不足；而牙科診所於都會區相當普及，但在偏鄉確實需要更多牙科醫師的進駐。

▲觀音區「在地老化醫療活化」活動。（圖／市府提供）

因此市府在「多元醫療」方面啟用觀音牙科醫療站，與國際扶輪3502地區共同合作，利用觀音區衛生所現有空間，建置觀音牙科醫療站，並協調專業牙醫師組成醫療團，自2月起每週二至週五上午9時至11時30分輪流駐診，提供觀音地區居民牙科診療及口腔保健服務。

鄭市長說，牙齒好才能吃得好、吃得健康，不僅能帶來健康，更能為長輩帶來更多自信，先前為身障者提供牙科醫療服務，看到許多身障朋友受惠，令他相當開心。鄭市長也指出，長者的牙齒保健相當重要，因此在擔任市長之後，推動老人裝置假牙補助政策，讓長者更有自信，未來也將持續朝兒童牙齒保健方向持續邁進。

桃園市牙醫師公會理事長黃國光表示，牙醫師公會近幾年於社會責任上不遺餘力，這次能夠於偏鄉地區成立醫療團，滿足長者對於口腔保健的需求，令他相當感動與感恩，牙醫師公會將持續發揮牙科專業，提供更好的服務。同時也感謝扶輪社3502地區捐贈牙醫醫療設備，讓觀音地區居民能夠受到更好的醫療照護。

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