苗警跨區攻堅農舍！破改造槍枝工廠及毒品　大姊頭和黨羽被逮

▲苗栗警方跨區前往桃園市觀音區1處住宅內，破獲大批改造槍械及工具，並逮捕由鄭姓女子為首的3男2女。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2020大選將至，苗栗縣警察局竹南分局日前獲報桃園市觀音地區，有人非法改造槍械販售圖利並持有大量毒品，遂在26日10時許，見時機成熟，會同桃園警方一同前往埋伏搜索，因犯嫌等人擁槍自重為避免引發危害，警方使用破門器迅速攻堅，順利控制在屋內3男2女後進入搜索，起獲大批改槍彈及海洛英等毒品。

苗栗縣警局表示，專案小組人員執行搜索時，查獲鄭姓女嫌疑人（42歲）持有改造金牛座手槍1把、改造霰彈槍1把、改造子彈5顆、改造手槍半成品2把、槍管半成品4支、空彈夾2個、空彈殼、彈頭、火藥及改造工具1批。

▲苗栗警方偵訊後，將主嫌鄭女移送桃園地檢署偵辦 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，現場另查扣一級毒品海洛因1包（重3.26公克）、二級毒品安非他命7包（重200.3公克）、電子磅秤3臺、吸食器3組、夾鏈袋1大包，現場尚有胡姓、梁姓、廖姓及李姓等共3男2女，也一併帶回調查，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方地檢署偵辦。

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