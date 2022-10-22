謝龍介合體韓國瑜「6萬人」爆場　怒嗆「綠色執政30年」已爛

▲謝龍介競選總部成立大會，也是首場大型造勢活動。（圖／記者林閱攝）

記者林閱、林彥臣／台南報導

台南市長候選人謝龍介22日舉行競選總部成立大會，同時也是競選至今的第一場大型造勢活動，包括前總統馬英九、立委江啟臣、副主席連勝文、台北市議員王鴻薇、前高雄市長韓國瑜都到場助講力挺。主辦單位宣稱，現場超過6萬人參與活動。

謝龍介指出，台南這個城市疼惜了民進黨政府30年「已經爛掉」，有人問他為什麼只做4年就好，但是「我有辦法4年就做出8年的成績」。

▲謝龍介合體韓國瑜現場6萬人爆場。（圖／記者林閱攝）



謝龍介強調，這是一場聖戰，11月26日要將台南市政府討回來，還給台南的市民，「台南市政府是台南市民的是政府，不是黃偉哲的是政府」。

前來站台的韓國瑜也表示，台南市民已經給了民進黨30年，給謝龍介4年，大家好好的配合他，如果做到3句話，就是空前成功。

▲韓國瑜站台，強調謝龍介當市長，會讓大家「想來台南」、「愛上台南」、「懷念台南」。（圖／記者林閱攝）



韓國瑜說，沒有來過台南，因為謝龍介當上市長「想來台南」，來了台南，因為謝龍介當上市長「愛上台南」，因為謝龍介愛上台南，離開台南的人，因為謝龍介做得非常好會「懷念台南」。

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