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張善政北區總部成立　逾萬民眾風雨無阻「挺善良」衝刺藍營支持度

▲張善政北區總部成立，逾萬民眾「挺善良」

▲張善政北區總部成立，逾萬民眾「挺善良」。（圖／張善政競總提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

國民黨桃園市長候選人張善政22日晚間於陽明公園成立北區競選總部。儘管天空飄著細雨，但逾萬民眾力喊「挺善良、張善政凍蒜」，凝聚藍營士氣。張善政說，桃園捷運綠線那年提報到行政院，他時任行政院長要求儘速審查、定案，昔鄭文燦市長公開對他表達謝意，豈料因他參選市長，民進黨就改口說他都沒有幫忙！

▲張善政北區總部成立，逾萬民眾「挺善良」

張善政說，民進黨為了選舉，為了保護他自己的利益，各種惡劣招數紛紛出爐，「網軍側翼傾巢而出，打壓我，抹黑我，抹紅我。」對於桃園他滿懷感恩，桃園改變他的一生，成就今天的他，參選桃園市長就想要把他多年來一路累積的經驗、智慧，回報給桃園。

▲張善政北區總部成立，逾萬民眾「挺善良」

抽出選號第一號後，未來帶領市政要力拼桃園第一名，讓桃園「雄讚」；而選市長要比候選人過去的表現，鄭運鵬先生是蘆竹和龜山區選出的立委，但是在地民眾都感慨，這些年看不到鄭運鵬為民服務，鄭運鵬擔任地方民意代表，心中只有黨意，毫不關心民意，豈能擔任市長重責大任？

▲張善政北區總部成立，逾萬民眾「挺善良」

張善政也強調，會秉持其土木工程的專業，顧好桃園公共工程的品質，終結民進黨的豆腐渣工程，還給市民安全跟舒適的公共空間；為了疏解桃園的塞車，鼓勵大家搭乘公車、捷運、臺鐵，他端出了1280月票方案政見，將來實施以後，經常往來雙北的朋友會大大的受惠。

入主市府後，成立全台第一也是唯一的婦幼局。婦幼局照顧婦女生命裡面的每一個重要的階段，凍卵、生育都會有完善的補助，對抗少子化，同時也會打造幼兒的專屬運動空間，讓桃園成為友善婦幼的城市。桃園未來的願景就是亞洲新矽谷。

▲張善政北區總部成立，逾萬民眾「挺善良」

張善政表示，現在國際的產業正在重組，有非常好的機會能夠吸引國際重量級的科技業者到桃園來落腳，引進國際資源整合，從龜山，蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅等區，建立一個新的科技園區來打造亞洲新矽谷。對於桃園、八德、中壢、平鎮這幾個人口比較密的地區，提供最優惠的容積率獎勵方案，加速都市更新，讓居住環境變得更好，發揮桃園山地、森林、水庫、埤塘、海岸的特色，打造桃園成世界重量級的觀光城市。

▲張善政北區總部成立，逾萬民眾「挺善良」

針對桃園為數眾多的客家族群，張善政也表示，要讓桃園變成世界客家族群跟文化的中心。如當選市長以後，桃園會改頭換面，會變成亞洲的智慧科技新都，懇請大家集中選票，11月26日高票當選入主市政府服務。

現場包括國民黨黨主席朱立倫、桃園市議會議長邱奕勝、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委萬美玲、呂玉玲、魯明哲、張育美、前北市議員羅智強、趙少康以及黨提名市議員候選人都到場站台，展現團結氣勢，衝刺藍營支持度。

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