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嘉義市青創平台　實踐留返鄉青年創業夢

▲▼ 嘉義市青年創業成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市青年創業成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市青年創業補助計劃第二年，21日在中正公園舉行成果發表會共有11支創業團隊現場展示創業成果，並結合創青趴邀請全國地方新創團隊共同參與，讓嘉義市青創團隊與各地青創標竿、創業團隊互相交流，發展未來更多的商機。嘉義市長黃敏惠也到場支持與聆聽青年創業理念及成果，讓更多人看見嘉義市豐沛的創業能量！

黃敏惠表示，今年創青party第三屆成果發表在中正公園舉行，許多年輕人齊聚在這裡，有嘉義在地青年創業者、返嘉青年，還有移「嘉」的青年，每一位年輕人秉持著永不放棄的精神，為自己的夢想努力不懈。嘉義市政府近年來力推青年創業計畫，搭起平台鼓勵年輕人勇敢築夢，今天看到所有創業團隊的成果真的非常感動，透過團隊的創新與創意，讓嘉義市的經濟、產業活絡，這就是在地創生最重要能量。

▲▼ 嘉義市青年創業成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠進一步說明，「青年創業」是激發城市發展與產業創新的重要動力之一，「市府搭平台、年輕人站出來、經濟拚起來！」是青年創業補助計畫的宗旨，鼓勵有想法、有創意的青年在嘉圓夢，甚至與國際接軌。連續兩年推出「青年創業補助計畫」力挺在嘉青年，嘉義市政府不僅提供創業獎勵金，更邀請在地產成功企業家擔任業師，輔導團隊建構自己的商業模式，完整青年扶植生態鏈，打造一個屬於自己未來想像的嘉義市。

▲▼ 嘉義市青年創業成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處表示，這兩年雖受到疫情影響，但嘉義市公司及商業登記仍持續穩定增加中，顯示市府透過不間斷的青年創業支持與鼓勵，有越來越多青年返嘉創業，或者是外縣市青年選擇在嘉義市創業，民間經濟活力相當充沛。

此次舉辦的青年創業成果展邀請第一、二屆的嘉義市青創品牌與外縣市青創團隊互相切磋、跨域交流，第二屆青創團隊也展現更多創意，在計畫上注入更多與在地結合的議題，例如穀粒創意整合工作室透過本身擅長的老屋活化、餐飲開發、美學設計、營運規劃等專長，為塵封許久的「新華美西裝社」導入老屋體驗、故事與飲食，為嘉義市的發展進行了一場縮時紀錄。

▲▼ 嘉義市青年創業成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

「白水設計」在初創期就已獲得德國紅點設計獎與IF設計獎，是支設計界的潛力股，延續台灣設計展在嘉義市的設計能量，讓美學溝通與交流持續在城市各個角落發生；起風茶店已為網紅打卡下午茶店，推廣嘉義茶葉飲品不遺餘力，受這兩年疫情影響積極轉型線上及伴手禮銷售：百年嘉義針車行第五代接班，嶄新的商業模式店面亮點改造，令人耳目一新的空間，繼續提供縫紉教學及針車維修服務，還有更多嘉義市青創故事在嘉義市上演，創造生機。

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