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嘉義市永續行動發展創佳績　全國唯一非六都城市獲獎

▲▼ 嘉義市永續行動發展創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市永續行動發展創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

記翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府推動城市永續發展有成，以「全齡共享世代宜居的理想嘉」為題，參加「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」，榮膺第一屆亞太永者續行動獎宜居永續城市肯定；市府智慧科技處及環境保護局也分別以「科技力+1 育見好生活」、「低碳嘉，提升社區減碳行動」及「城市出題、青年解題」為題投稿，榮獲第2屆台灣永續行動獎「政府組」之金、銀、銅級獎。

市長黃敏惠表示，市府十分重視聯合國17項永續發展目標,並以實際的行動支持帶領嘉義市朝永續發展的目標前進，這是為下一代努力的志業。「2022 亞太暨台灣永續行動獎」首度納入政府部門參獎，全台包含中央部會及地方政府共計22案獲奬，嘉義市就占3案；環保局提報的「全齡共享世代宜居的理想嘉」更榮獲第一屆亞太永續行動獎宜居永續城市，還有第2屆台灣永續行動獎銀級獎殊榮，是六都之外唯一獲獎的城市。這是來自國際的肯定，感謝同仁的用心，期勉以此為基礎，不只公部門持續落實推動，還要開展讓更多人加入永續行動的行列，讓整個城市朝永續發展的方向前進。

嘉義市政府智慧科技處表示，此次「科技力+1 育見好生活」及「城市出題、青年解題」分獲第2屆台灣永續行動獎的金級及銅級市肯定。除落實全齡科技教育，依據不同年齡層需求，結合數位轉型新趨勢，打造專屬的數位能力培訓課程，讓市民能儲備科技量能，適應未來更加變動的數位生活。更以青年為中心，以推動永續發展教育為願景，幫助大專院校、高中職學生等跨出圍牆的界線，以擴大城市出題、青年解題的能量，讓嘉義市與全球接軌，成為實踐永續發展的大型教室。

▲▼ 嘉義市永續行動發展創佳績 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府為達到「全齡共享，世代宜居」永續城市目標，以「區域再造」、「產業創生」、「美學設計」、「社會應援」施政主軸，整合跨局處共同推動。同時成立「低碳調適永續發展委員會」，擇定12項嘉義市永續發展目標，從清淨環境、永續經濟、綠色運輸、永續社區、健康防災等5大面向，將設計思維導入城市治理。

嘉義市政府環境保護局表示，此次以「低碳嘉，提升社區減碳行動」為題投稿榮獲青睞，不僅展現嘉義市與世界同步，積極推動城市永續發展的決心，讓更多人看見嘉義市由市府團隊領頭，深入轄內各里（社區）輔導營造具有生態綠化、低碳生活、資源循環、綠色運輸、綠能節電和永續經營等面向的低碳社區；透過辦理培訓課程、補助建置低碳永續行動項目，逐步帶領社區民眾落實日常減碳行動，實現低碳永續的生活環境，共同打造「全齡共享、世代宜居的理想嘉」。

台灣永續能源研究基金會為充分展現台灣與亞太地區推動永續發展之豐沛活力，特舉辦首屆亞太永續行動獎及第二屆台灣永續行動獎（合併名稱為「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」），表揚實踐聯合國17項永續發展目標之卓越行動方案之單位，今年共計有136個單位報名，總參獎件數高達247件。

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