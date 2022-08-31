嘉義市平價教保服務量能再提升　黃敏惠安樂營區職場互助教保中心揭牌

▲▼ 國防部全動署後備指揮部安樂營區職場互助教保服務中心揭牌啟用。 （圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國防部全動署後備指揮部安樂營區職場互助教保服務中心31日開辦，由嘉義市長黃敏惠、後備指揮部指揮官傅正誠中將、後備指揮部政戰主任吳淑如上校、中區後備指揮部指揮官吳國良少將、嘉義後備指揮部指揮官溫俊晏上校、社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會理事長沈繻淯等貴賓一同揭牌啟用。

嘉義市市長黃敏惠表示，少子化是嚴重的國安問題，中央與地方攜手合作，推動「0-6歲國家一起養」政策，感謝後備指揮部積極規劃並開辦職場互助式教保服務中心，提供家長平價優質的教保服務，讓家長放心生、安心養，同時增加嘉義市平價教保服務的量能，減輕負擔。嘉義市重視孩子的教育，大家一起合作努力，把教育做好，年輕人就沒有後顧之憂。

教育處處長林立生也說，職場互助教保服務中心優先招收員工子女及孫子女，在招收有餘額時，將對外招收需要協助幼兒以及一般幼兒。每月家長繳費比照非營利幼兒園之收費標準，第一胎2,000元，第二胎1,000元，第三胎起免費，能大幅降低家長的負擔。目前嘉義市已有4所職場互助教保服務中心開辦。

指揮官傅正誠中將表示，107年開始在營區周邊陸續在各縣市成立教保中心及幼兒園，服務受惠人次眾多，今日嘉義市安樂營區教保中心成立啟用，小朋友教育是很重要的，好的教保中心以及養育環境，才能培育出五育均衡的主人翁。感謝黃市長、沈理事長以及班主任等人大家齊心合作順利開園，提供嘉義市在地官兵眷屬及地方鄉親，優質的托育空間環境及服務，未來也將配合國防部指導，持續推動實質托兒照護，減輕官兵家庭負擔。