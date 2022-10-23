新北第8選區聯合競總成立大會　鄉親冒雨力挺！他貼心準備雨衣

▲呂家愷承諾，會用12萬分的努力打拼。（圖／翻攝自呂家愷FB）

記者施怡妏／綜合報導

距2022年九合一大選11月26日投開日，只剩一個多月，各候選人卯足全力拜票，民進黨新北市長候選人林佳龍及新北市議員候選人卓冠廷今（23）日舉行聯合競選總部成立大會；國民黨新北市候選人呂家愷則在22日晚間舉辦競選總部成立大會，即使天空下著雨，仍有不少民眾到場支持。

新北市長候選人林佳龍及新北市議員候選人卓冠廷，23日上午舉行聯合競選總部成立大會，地點選在卓冠廷出身長大的鶯歌區尖山路上，「準備接受民意的洗禮，回報這片土地對我的栽培」。

▲彭一書感謝大家前來參加 。（圖／翻攝自彭一書、呂家愷、林金結FB）

民進黨議員彭一書則是在22日舉辦「土城聯合競選總部成立大會」，「看到現場超過2000名的鄉親，雖然一書沒有辦法握到每一雙手，但一書會牢牢記住大家帶給我的熱情及感動」。

此外，昨日晚間國民黨議員呂家愷及新北市長候選人侯友宜，也在三峽區舉辦「三峽區競選總部成立大會」。呂家愷感動表示，「會用12萬分的努力來打拚」，也謝謝大家不畏風、不怕冷出席活動，「家愷也看見大家對我的支持與鼓勵，雨水和汗水之後我們繼續努力，讓認真『侯侯做代誌』的人都能夠高票當選！」

▲即使下雨，也澆不熄大家的熱情。（圖／翻攝自林金結FB）

新北市第8選區的國民黨議員都出席該活動，江怡臻感謝樹林人、三峽人，風雨中相挺；林金結也表示，天候雖然不佳，但是鄉親熱情衝上天，很擔心現場民眾淋雨，還特地準備雨衣，「看到滿滿的人潮，讓大家充滿力量，凍蒜凍蒜凍蒜，讓我們為大家做更多事情」。

國民黨議員洪佳君則表示，「什麼是團結？今天我們用，風雨無阻，讓大家看到了，樹林人的團結」。黃永昌表示，「風雨生信心，我們在三峽、樹林看到了團結」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元