林穎孟被1句話感動！他合體蔣萬安「鞋沾滿泥」　候選人行程曝光

▲高揚凱和蔣萬安參加台北客家義民嘉年華。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選倒數！市議員候選人也卯足全力衝刺，走上街頭拜票，像是第六選區民眾黨候選人張幸松就開車參與「2022台北客家義民嘉年華」、民進黨候選人王閔生則和市長候選人陳時中一同至市場和市民朋友打招呼，各個行程滿檔。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理第六選區市議員候選人的最新動態。

2022年是台北市辦理「義民祭典」的35周年，因此今年活動特別擴大舉辦。張幸松昨（22）日親自開車跟隨隊伍，與來自全國各地的客家團體揮手致意，「身為客家女婿的幸松，堅持靠雙腳勤走，秉持著刻苦耐勞的精神，堅定的為民服務。」

國民黨候選人高揚凱今天也和市長候選人蔣萬安等人一同參加「2022台北客家義民嘉年華」，由於活動是「挑擔奉飯」，所以他也笑稱「揚凱一肩扛起扁擔，怪怪攏得冬！真的很重！」他和其他前輩從台北客家文化主題公園大門一路往中正紀念堂自由廣場前進，全程3.5公里，白鞋也因為天氣關係沾滿泥水。

▲▼高揚凱、徐正文鞋子都是泥巴。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱、鋼鐵俠徐正文）

因為下雨而弄髒鞋的候選人不只一個，無黨籍的徐正文也在文山森林公園打卡，直呼「早上努力成果！全腳都泥巴」。

民進黨的詹晉鑒是「客家子弟」，今天一早有客家踩街活動，因此他也到現場支持；而到了下午，他則和3Q陳柏惟一同上節目，與大家討論時事，行程滿檔。

說到客家活動，「口譯哥」趙怡翔將於25日舉辦「大安區客家後援會成立茶會」，邀請大家共同參加。

時代力量在大安、文山區的唯一候選人林泓泰也努力跑行程，而他就表示，他在大安捷運站5號出口附近，發現地面高低落差很大，除了停車不便，對用路人也很危險，「未來，針對公共車位，市府應該有全面的盤點」。

▲王閔生到市場拜票。（圖／翻攝自Facebook／王閔生 台北市議員）

王閔生今（23）日發文，透露他每個假日都會到市場拜票，上午和陳時中先後到龍泉市場、建國花市，雖然下著小雨，但市場內仍擠滿人，「足見我們在地市場的生意興隆」，而他也不忘拉票，與鄉親握手展現親和力。同黨候選人陳聖文今天也到龍泉市場拜票，還遇到很眼熟的老闆「12萬分誠意的熊讚莊瑞雄」，之後也同樣到建國花市，感受民眾滿滿熱情。

國民黨李柏毅昨日舉辦競總成立大會，他承諾將推動北市公有市場環境優化、放寬山限住二危老重建門檻、推動中小學班班有冷氣、督促捷運環南線加快進程等重大政策。同黨王欣儀的連任總部同樣在昨日開幕，她透露高雄市前市長韓國瑜還特地傳訊息勉勵「女大十八變，但欣儀服務的熱情永遠不變！」

▲王欣儀連任總部昨日開幕。（圖／翻攝自Facebook）

昨日國民黨陳錦祥也舉辦總部成立大會，活動開始前，藍營支持者就已破2000人，蔣萬安、韓國瑜一同台，現場氣氛非常熱鬧，民眾除了搶拍照，還揮旗幟高聲歡呼。

新黨的林岳龍則表示，他昨日和蔣萬安、立委林奕華一起舉辦民歌演唱活動，而王欣儀和國民黨候選人徐弘庭都共襄盛舉。

動保黨的華珮君因為確診的關係，目前沒辦法出門跑行程，不過她也在臉書發文，分享「內湖內科有夠塞，怎麼解決交通難題」的影片，持續在網路上與市民朋友互動。

無黨籍蘇恆透露，她這個假日一如既往到市場、路口和大家拜票，不過緊接著又和團隊趕回總部，接待來自世新電影研究所的獨立製片人承澔 ，「蘇恆將以無黨籍候選人的身分參與紀錄片的拍攝」，大選結束後，紀錄片方會上映，要讓社會思考「手中的一票」代表著什麼？

▲林穎孟到市場拜票。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

無黨籍林穎孟昨日和立委林昶佐一起到文山木新市場拜票，結果遇到一位攤商大哥用台語對著她說，「21定支持，就是台語『你，一定支持！』」讓她聽了相當感動，她更承諾未來將推動強化教育文化、科技長照、交通路權、親子友善環境、民防系統、海洋城市外交等。

國民黨耿葳今天下午舉辦競選總部成立大會，邀請蔣萬安、新北市長侯友宜、前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌、黨主席朱立倫、副主席連勝文等人到現場助講，相當熱鬧。

除了跑行程、舉辦總部成立大會，也有候選人走不同路線。國民黨楊植斗昨日就發文詢問大家意見，他已經3個禮拜沒有剃頭髮，本來其實是想要把號碼剃在自己頭上才特別留著的，怎料抽到26號讓理髮師覺得有難度、不明顯，現在他要繼續剃光，還是要慢慢把頭髮留回來呢？引發一波討論。

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