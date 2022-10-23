徐定禎提新住民政見　承諾苗栗「最友善」

▲徐定禎23日提新住民政見，承諾要完善新住民求職就業、法律諮詢等諮詢資源，從生活、經濟面照顧新住民。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣登記結婚的新住民人數約一萬六千餘人，佔苗縣人口超過2%，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（23）日發表新住民政見，徐定禎表示，新住民移入讓苗栗生活文化更多元豐富，關懷新住民生活是縣府施政的重要一環，承諾實現「文化新苗栗」與「宜居新苗栗」願景。

徐定禎表示，新住民人口越來越多是趨勢，全國各地縣市政府現在都很重視相關政策推動。輔導新住民求職就業，或者用縣府資源舉辦座談、影展、美食、文化活動，從經濟面生活面照顧新住民。

徐定禎說明，協助新住民適應在地生活是未來縣長的重要工作。他在多元友善政見中承諾，要完善新住民求職就業、法律諮詢等日常諮詢資源，他上任將會以最快速度盤點現有政策與服務據點，爭取更多資源來輔導新住民的求職與就業。

徐定禎說，苗栗好山好水，也有很好的人文生活，只要妥善運用公家資源，改變過去浪費公帑、胡亂拼湊的狀況，苗栗生活的精彩度不會輸給任何地方！徐定禎期許上任後儘速推動「文化新苗栗」與「宜居新苗栗」願景，邀請所有鄉親集中選票投給徐定禎，一起來翻轉苗栗！