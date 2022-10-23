鍾東錦南庄、三灣總部成立　打造「觀光慢城」

▲鍾東錦（23)日在故鄉南庄成立競選總部，提出政見要將南庄、三灣打造成觀光慢城。（圖／鍾東錦競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦今(23)日成立南庄鄉與三灣鄉競選總部，鍾東錦表示，南庄和三灣不但是家鄉，更是從政之路的起點，未來將結合智慧農業與智慧觀光，推動農村再生計畫，改善苗21線道路交通，並加速在南庄興建停車場，引進大型飯店業者進駐，提高旅遊品質，打造宜居、宜遊的觀光慢城。

鍾東錦表示，三灣鄉早期生產苦茶油、酸柑茶及東方美人茶，反映在地生活文化的獨特工藝，近年來的三灣梨更是打響名號，未來將串聯各重要休憩據點，以在地農特產帶動觀光，形塑完整的遊憩網絡吸引觀光客，提高鄉親收益。

另外，南庄鄉道路系統動線不良，假日尖峰時段經常出現交通壅塞的情況，因此將規劃增設東西向道路，加強道路動線的連結性，同時與旅行社合作規劃「南庄慢活專車」，建構便捷舒適的旅遊路線，並規劃大型室內展演空間或是增建停車場，延長旅客停留時間，提高旅遊品質，讓鄉親在家鄉就能賺到錢，年輕朋友就近擁有更多工作機會。

鍾東錦指出，沿著台3線觀光軸線發展，除了持續營造南庄老街特色之外，每年也將定期舉辦慢食、慢遊、慢活、馬拉松等慢城嘉年華活動，吸引都市人口，來到南庄遊憩帶動投資，留住年輕人在家創業、打拚。