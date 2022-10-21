1126投1126！候選人抽號次　洪孟楷揭「神秘密碼」：真的滿巧的

▲台北市長參選人選舉號次抽籤 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

九合一選戰倒數，全台縣市長候選人號次21日抽出。國民黨文傳會主委洪孟楷在臉書上揭開一組選戰「神秘密碼」，他指出，本次選戰關鍵就是北北基桃，而藍營4位選戰的號次組合，剛好就是今年投票日11月26日，因此他呼籲，「1126 投1126」，北北基桃全壘打、讓友善國安連線共同為大家打拚。

根據今天上午的抽籤結果，國民黨基隆市長參選人謝國樑抽到1號、桃園市長參選人張善政抽到1號、新北市長侯友宜抽到2號、台北市長參選人蔣萬安則是抽到6號。

洪孟楷指出，今日候選人抽號次，每個人也都依照自己獲得的號碼大想吉祥話和連結，為的就是讓選民加深印象，而本次選戰關鍵就是北北基桃，藍營選戰四位號次加起來剛好是今年投票日11月26日，「1126 投1126」。

洪孟楷表示，四人合起來剛好是今年投票日1126。「真的滿巧的」，北北基桃加起來近千萬的國人，過去八年如果覺得城市發展不如預期，其實很大部分是四個城市分別都是不同黨派首長，在溝通跟合作上總是有疙瘩；但如果1126之後能由友善國安連線來服務，相信交通、建設、教育、觀光、文化、城市發展等面向都能夠合作，這將會是四個城市的重大突破契機。

洪孟楷強調，抽號次只是一天，重點是接下來36天要怎麼樣讓選民更加認同，鞏固優勢、拉大差距，這是所有候選人都該做的事，回歸理性選戰本身，讓選民認同，這才是期待看到的高規格選戰。

