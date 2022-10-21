嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤　喊話支持性專區

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

2022九合一大選選戰進入最後倒數，今各縣市舉行號次抽籤，嘉義市議員參選人中、一位名字最為特別的女性議員參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也大方露出美乳到場抽籤。

▲嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝，下同）

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」原是實況主「Molly 翎熹」，此次受到PTT名人「小商人」邀請而挺身改名參選；她也強調，自己真的姓顏，但改名後卻有許多人誤以為她的名字是「田慎節」，因此叫她「田小姐」，令她感到困擾。

顏女笑著說，由於名字太長，改名以後導致自己要跟常看的中醫師解釋原因，就連看診的報到紅單也沒辦法打出全名，之前辦電信試用卡時因需要雙證件，對方看到名字後傻眼，再三提出質疑，還一度懷疑她是詐騙，直到她拿出戶籍謄本佐證後對方才終於相信。

顏女說，此次競選嘉義市議員，因為沒有成立競總、也沒有懸掛掛牌、看板等，很多人以為她沒有參選，但事實上她確實登記為候選人，「政治貪腐的來源，是選舉經費太高，希望杜絕這樣的歪風，創造最低選舉經費參選這件事！」

由於顏女此次競選提出最引人注目的政見就是「支持性專區」，她也表示，這個問題大家都心知肚明，台灣性工作者很多，都有可能受到不公平待遇、甚至被欺凌，「今天提出來，是希望可以改正，讓性工作者、消費者都可以得到保障，希望可以正視這件事！」