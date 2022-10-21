　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤　喊話支持性專區

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

2022九合一大選選戰進入最後倒數，今各縣市舉行號次抽籤，嘉義市議員參選人中、一位名字最為特別的女性議員參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也大方露出美乳到場抽籤。

▲▼嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝，下同）

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」原是實況主「Molly 翎熹」，此次受到PTT名人「小商人」邀請而挺身改名參選；她也強調，自己真的姓顏，但改名後卻有許多人誤以為她的名字是「田慎節」，因此叫她「田小姐」，令她感到困擾。

顏女笑著說，由於名字太長，改名以後導致自己要跟常看的中醫師解釋原因，就連看診的報到紅單也沒辦法打出全名，之前辦電信試用卡時因需要雙證件，對方看到名字後傻眼，再三提出質疑，還一度懷疑她是詐騙，直到她拿出戶籍謄本佐證後對方才終於相信。

顏女說，此次競選嘉義市議員，因為沒有成立競總、也沒有懸掛掛牌、看板等，很多人以為她沒有參選，但事實上她確實登記為候選人，「政治貪腐的來源，是選舉經費太高，希望杜絕這樣的歪風，創造最低選舉經費參選這件事！」

由於顏女此次競選提出最引人注目的政見就是「支持性專區」，她也表示，這個問題大家都心知肚明，台灣性工作者很多，都有可能受到不公平待遇、甚至被欺凌，「今天提出來，是希望可以改正，讓性工作者、消費者都可以得到保障，希望可以正視這件事！」

▲▼嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／記者翁伊森攝）

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板：拍張全家福！
快訊／震撼彈！　陸媒爆：林書豪將加盟高雄鋼鐵人
高雄議員「2空姐PK」！　她空難7年後再穿上制服
快訊／台中違建惡火害2勇消殉職　老闆判2年6月
LIVE／全台選舉抽號次看誰最有哏　台積電總裁設質千張股票專
最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤　喊話支持性專區
萬華槍擊中彈警還原現場　趕到就聽見槍聲：一心只想救被害人
工作證拿出來！「5大職業」住飯店每人只要350元　限時5天搶
快訊／台中機車雙載擦撞垃圾車　女乘客遭輾斃
獨／八點檔男星選議員！　深溝妹、神力女超人都來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

黃珊珊備戰辯論邀「宋楚瑜文膽」對辯　強化交叉詰問防守3議題

獨／高雄議員「死亡之組」抽籤　她喊「可以胖不能壞」被聽到了

20人搶9席！高雄左楠1級戰區號次出爐　藍拚全上...基進搶關鍵席

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服　陳麗娜1句酸爆

陳時中邀4立委＋彙整破百政策備戰辯論　近二週安排「考前閉關」

參與女力經濟座談會　柯志恩關注長照及托育困境

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

黃珊珊備戰辯論邀「宋楚瑜文膽」對辯　強化交叉詰問防守3議題

獨／高雄議員「死亡之組」抽籤　她喊「可以胖不能壞」被聽到了

20人搶9席！高雄左楠1級戰區號次出爐　藍拚全上...基進搶關鍵席

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服　陳麗娜1句酸爆

陳時中邀4立委＋彙整破百政策備戰辯論　近二週安排「考前閉關」

參與女力經濟座談會　柯志恩關注長照及托育困境

告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

周杰倫第5支MV曝光「合作世界級大團」！　成員竟還是他的粉絲

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍張全家福照！

流浪黑狗「大腿皮被掀開」經3次手術縫合　愛媽心疼決定收編給家

新一波疫情升溫　富士康鄭州iPhone組裝廠實施嚴格防控

金萌獎搶票！「搞笑崩壞」萌犬菜頭衝第一　撈魚喵、ㄎㄧㄤ汪緊追

快訊／震撼彈？！陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

政治熱門新聞

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

九合一大選！全台候選人號次一次看

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

陳時中抽12號「另類籤王」　網讚「時鐘走好走滿到12」

竹市議員候選人涉賄　20萬交保限制住居

更多熱門

相關新聞

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

高雄市議員第11選舉區（林園區、大寮區），這次共有10位候選人登記參選，競爭４席次，戰況激烈外，21日舉行號次抽籤，其中之前「互控霸凌」的國民黨高雄市議員邱于軒、台灣基進候選人楊佩樺各抽到4號、6號，形成死亡之組，尷尬的還有，先抽完的楊到場外和同黨喊口號後，還喊了「可以胖不能壞」，剛好被剛抽完走出來的邱聽到，似乎在挑釁。

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服

女力經濟柯志恩關注長照托育困境

女力經濟柯志恩關注長照托育困境

台南安平區林依婷抽出6號

台南安平區林依婷抽出6號

宜蘭某村長候選人　送柚子禮盒買票被起訴

宜蘭某村長候選人　送柚子禮盒買票被起訴

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義市影音

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

專家點名「超難追星座Top 4」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面