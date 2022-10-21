快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選21日參選人抽籤決定號次，台北市長選戰部分，藍綠白三強都親自到場。民進黨的陳時中抽到12號，無黨籍的黃珊珊抽中8號，而國民黨的蔣萬安抽籤順序為第7位，抽中6號。

此次登記參選台北市長者，除了蔣萬安、陳時中以及黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新黨的蘇煥智、台朋黨的黃聖峰，以及無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康。一共有12人登記參選台北市長，是市長民選以來，參選人最多的一年。

抽籤號次出爐後，由三立、TVBS共同舉辦的首場台北市長選戰電視政見辯論會，預計在11月5日舉行。另外，根據中選會規劃，預計在11月11日到25日期間，辦理市長選舉的公辦政見發表會。

2022九合一大選將於11月26日登場，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023名地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員；另外，當天也會進行「18歲公民權修憲案」，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，這也是我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票。

台北市長候選人號次如下：

1號：張家豪

2號：王文娟

3號：鄭匡宇

4號：黃聖峰

5號：童文薰

6號：蔣萬安

7號：蘇煥智

8號：黃珊珊

9號：施奉先

10號：唐新民

11號：謝立康

12號：陳時中