　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選21日參選人抽籤決定號次，台北市長選戰部分，藍綠白三強都親自到場。民進黨的陳時中抽到12號，無黨籍的黃珊珊抽中8號，而國民黨的蔣萬安抽籤順序為第7位，抽中6號。

此次登記參選台北市長者，除了蔣萬安、陳時中以及黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新黨的蘇煥智、台朋黨的黃聖峰，以及無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康。一共有12人登記參選台北市長，是市長民選以來，參選人最多的一年。

抽籤號次出爐後，由三立、TVBS共同舉辦的首場台北市長選戰電視政見辯論會，預計在11月5日舉行。另外，根據中選會規劃，預計在11月11日到25日期間，辦理市長選舉的公辦政見發表會。

2022九合一大選將於11月26日登場，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023名地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員；另外，當天也會進行「18歲公民權修憲案」，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，這也是我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票。

台北市長候選人號次如下：

1號：張家豪

2號：王文娟

3號：鄭匡宇

4號：黃聖峰

5號：童文薰

6號：蔣萬安

7號：蘇煥智

8號：黃珊珊

9號：施奉先

10號：唐新民

11號：謝立康

12號：陳時中

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

ET快訊
日圓跌哈日族笑？他接刀滿手血「去日本不爽用現金」　釣一票苦主
麥當勞為了他「早上9點做薯條、炸雞」　超暖客製化感動上萬人
今天開囤！超商「大杯拿鐵33元」連喝3天　可寄杯、無兌換期限
快訊／新竹市長抽籤！　號次出爐
真會下雪！新北耶誕城11／11登場　「4燈區」搶先看
高雄首度「王見王」　陳其邁手握柯志恩：祝選舉順利
六都候選人號次一次看　台北市長選戰多達12人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林縣長候選人號次出爐　張麗善出1號、劉建國2號、林佳瑜3號

傻眼！素人參選者抽完市長號次才現身　原因曝光：搭小黃塞車

陳時中抽「另類籤王」！火速換頭貼　網讚「時鐘走好走滿到12」

快訊／新竹縣長候選人號次出爐！　楊文科抽中4號

陳時中成網路聲量王　蔣萬安：正負聲量都高讓市民對立更嚴重

基隆市長候選人謝國樑　抽中1號高喊：象徵有信心勝選

蔡適應誓言接棒抽籤號次出爐　高喊「3號、3號、基隆尚好」

快訊／基隆市長候選人號次出爐！謝國樑1號　蔡適應抽中3號

蔣萬安抽6號喊「六六大順 台北出運」　一旁參選人嗆「郭萬安」被驅離

高雄鎮港區17搶8號次出爐！陳麗娜突襲參選抽中14號　前空姐9號

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

雲林縣長候選人號次出爐　張麗善出1號、劉建國2號、林佳瑜3號

傻眼！素人參選者抽完市長號次才現身　原因曝光：搭小黃塞車

陳時中抽「另類籤王」！火速換頭貼　網讚「時鐘走好走滿到12」

快訊／新竹縣長候選人號次出爐！　楊文科抽中4號

陳時中成網路聲量王　蔣萬安：正負聲量都高讓市民對立更嚴重

基隆市長候選人謝國樑　抽中1號高喊：象徵有信心勝選

蔡適應誓言接棒抽籤號次出爐　高喊「3號、3號、基隆尚好」

快訊／基隆市長候選人號次出爐！謝國樑1號　蔡適應抽中3號

蔣萬安抽6號喊「六六大順 台北出運」　一旁參選人嗆「郭萬安」被驅離

高雄鎮港區17搶8號次出爐！陳麗娜突襲參選抽中14號　前空姐9號

不善水性強下水！花蓮男美崙溪出海口遭浪襲　遊客下水救回一命

雲林縣長候選人號次出爐　張麗善出1號、劉建國2號、林佳瑜3號

百萬豪車停路邊一忘2年！要繳「22萬停車費」　車主現身曝原因

限時14天！台南最新「風車彩色環繞迷宮」　還能拍大型荷蘭風車

傻眼！素人參選者抽完市長號次才現身　原因曝光：搭小黃塞車

謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街　強打「世代傳承」接班受矚目

《魷魚遊戲》001號化身「最酷爺爺」登封　穿聯名、踩高跟鞋氣場外露

路邊紅豆餅「1顆45元」！ 他傻眼：快追上雞排了...網掀2派論戰

苗栗一日驚傳2賄選案　14人遭約談偵訊...1人收押1人聲押

22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

政治熱門新聞

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

不斷更新／九合一大選！全台候選人號次一次看

即／高雄市長抽籤號次出爐　陳其邁4號、柯志恩3號

竹市議員候選人涉賄　20萬交保限制住居

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

幕後／蔡英文、蘇貞昌幕僚豪雨那天忙什麼？　要從淹水前3天談起

即／台中市長選舉抽籤　盧秀燕3號蔡其昌2號

更多熱門

相關新聞

即／基隆市長號次出爐！謝國樑1號蔡適應3號

即／基隆市長號次出爐！謝國樑1號蔡適應3號

九合一大選選戰進入最後倒數，21日各縣市進行候選人號次抽籤，基隆市長本屆候選人共有5位，號次依序為1號謝國樑、2號陳薇仲、3號蔡適應、4號曾國民、5號黃希賢。

快訊／屏東縣長候選人號次出爐

快訊／屏東縣長候選人號次出爐

宜蘭縣長號次抽籤！林姿妙抽中1號

宜蘭縣長號次抽籤！林姿妙抽中1號

正負聲量都最高！憂被棄保？陳時中：聲量高不容易被操作

正負聲量都最高！憂被棄保？陳時中：聲量高不容易被操作

黃偉哲臉書、IG換上5號頭貼

黃偉哲臉書、IG換上5號頭貼

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長蔣萬安黃珊珊影音

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

專家點名「超難追星座Top 4」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面