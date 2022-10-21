「虧雞福來爹」林義豐抽2號　歡迎大家11／25來DJ電音趴狂歡

▲「虧雞福來爹」無黨籍台南市長參選人林義豐，親自到場抽籤抽中2號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

無黨籍台南市長參選人林義豐，年輕人的新寵物「虧雞福來爹」，21日親自到場抽籤，他抽中2號後，開心比出勝利「Ｖ」字手勢，高喊「虧雞福來爹林義豐會讓台南幸福加乘、台南大勝利」，現場支持者一陣歡呼。

林義豐開心宣布11月25日的「瘋狂星期五國際音樂節」，邀請到全球世界亞洲百大的DJ電音趴，預告要大家敬請期待，他強調自己是唯一尚未選上就已實現政見的候選人，全部免費說到做到，誓言做台南市民最大的後盾。

林義豐指出，民進黨在台南執政「卡關30年」，已違反民主常態，且台南都市問題亟需解決，均交通傷亡、房價漲幅皆六都最高，出生率與生育津貼更是創新低，及年輕人低薪、台南人口流失等皆缺乏治理，他直言民進黨只帶來絕望，國民黨絕對是失望，只有他林義豐才能給台南人希望。他以城市CEO的能力、魄力和執行力，決心為了台南市民，相信台南可以更好，且必須要更好，努力改變讓台南成為每個市民心中的驕傲。

林義豐更是開出CEO革新白皮書的政見，有全國首創「生子送房子」的護幼新政，新生兒每胎補助5萬元、3胎免費住溫馨社會住宅7年；搭配「磁鐵經濟」獎勵移居台南補助10萬，與「午後夜市」創造1萬2千個就業機會，實質為台南引商引資，積極計畫「溪北開發」捷運增至新營，增加人口匯聚，同時減少車禍亂象的「交通革新」，更主張實現「居住正義」抑制房價飆漲，讓台南市民安居拼經濟，並照顧到銀髮福利「65歲以上免健保」，減輕年輕人的負擔，打造台南城市光榮，與市民幸福的更好未來。