　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「虧雞福來爹」林義豐抽2號　歡迎大家11／25來DJ電音趴狂歡

▲「虧雞福來爹」無黨籍台南市長參選人林義豐，親自到場抽籤抽中2號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「虧雞福來爹」無黨籍台南市長參選人林義豐，親自到場抽籤抽中2號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

無黨籍台南市長參選人林義豐，年輕人的新寵物「虧雞福來爹」，21日親自到場抽籤，他抽中2號後，開心比出勝利「Ｖ」字手勢，高喊「虧雞福來爹林義豐會讓台南幸福加乘、台南大勝利」，現場支持者一陣歡呼。

林義豐開心宣布11月25日的「瘋狂星期五國際音樂節」，邀請到全球世界亞洲百大的DJ電音趴，預告要大家敬請期待，他強調自己是唯一尚未選上就已實現政見的候選人，全部免費說到做到，誓言做台南市民最大的後盾。

林義豐指出，民進黨在台南執政「卡關30年」，已違反民主常態，且台南都市問題亟需解決，均交通傷亡、房價漲幅皆六都最高，出生率與生育津貼更是創新低，及年輕人低薪、台南人口流失等皆缺乏治理，他直言民進黨只帶來絕望，國民黨絕對是失望，只有他林義豐才能給台南人希望。他以城市CEO的能力、魄力和執行力，決心為了台南市民，相信台南可以更好，且必須要更好，努力改變讓台南成為每個市民心中的驕傲。

▲「虧雞福來爹」無黨籍台南市長參選人林義豐，親自到場抽籤抽中2號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林義豐更是開出CEO革新白皮書的政見，有全國首創「生子送房子」的護幼新政，新生兒每胎補助5萬元、3胎免費住溫馨社會住宅7年；搭配「磁鐵經濟」獎勵移居台南補助10萬，與「午後夜市」創造1萬2千個就業機會，實質為台南引商引資，積極計畫「溪北開發」捷運增至新營，增加人口匯聚，同時減少車禍亂象的「交通革新」，更主張實現「居住正義」抑制房價飆漲，讓台南市民安居拼經濟，並照顧到銀髮福利「65歲以上免健保」，減輕年輕人的負擔，打造台南城市光榮，與市民幸福的更好未來。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
快訊／震撼彈！　陸媒爆：林書豪將加盟高雄鋼鐵人
高雄議員「2空姐PK」！　她空難7年後再穿上制服
快訊／台中違建惡火害2勇消殉職　老闆判2年6月
LIVE／全台選舉抽號次看誰最有哏　台積電總裁設質千張股票專
最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤　喊話支持性專區
萬華槍擊中彈警還原現場　趕到就聽見槍聲：一心只想救被害人
工作證拿出來！「5大職業」住飯店每人只要350元　限時5天搶
快訊／台中機車雙載擦撞垃圾車　女乘客遭輾斃
獨／八點檔男星選議員！　深溝妹、神力女超人都來了
搭火車2兒一路鬧「爸媽震撼教育」！　他讚嘆：不敢再吵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

黃珊珊備戰辯論邀「宋楚瑜文膽」對辯　強化交叉詰問防守3議題

獨／高雄議員「死亡之組」抽籤　她喊「可以胖不能壞」被聽到了

20人搶9席！高雄左楠1級戰區號次出爐　藍拚全上...基進搶關鍵席

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服　陳麗娜1句酸爆

陳時中邀4立委＋彙整破百政策備戰辯論　近二週安排「考前閉關」

參與女力經濟座談會　柯志恩關注長照及托育困境

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

黃珊珊備戰辯論邀「宋楚瑜文膽」對辯　強化交叉詰問防守3議題

獨／高雄議員「死亡之組」抽籤　她喊「可以胖不能壞」被聽到了

20人搶9席！高雄左楠1級戰區號次出爐　藍拚全上...基進搶關鍵席

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服　陳麗娜1句酸爆

陳時中邀4立委＋彙整破百政策備戰辯論　近二週安排「考前閉關」

參與女力經濟座談會　柯志恩關注長照及托育困境

告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

周杰倫第5支MV曝光「合作世界級大團」！　成員竟還是他的粉絲

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍張全家福照！

流浪黑狗「大腿皮被掀開」經3次手術縫合　愛媽心疼決定收編給家

新一波疫情升溫　富士康鄭州iPhone組裝廠實施嚴格防控

金萌獎搶票！「搞笑崩壞」萌犬菜頭衝第一　撈魚喵、ㄎㄧㄤ汪緊追

快訊／震撼彈？！陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

政治熱門新聞

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

九合一大選！全台候選人號次一次看

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

陳時中抽12號「另類籤王」　網讚「時鐘走好走滿到12」

竹市議員候選人涉賄　20萬交保限制住居

更多熱門

相關新聞

1126投1126！候選人抽號次　洪孟楷揭「神秘密碼」：真的滿巧的

1126投1126！候選人抽號次　洪孟楷揭「神秘密碼」：真的滿巧的

九合一選戰倒數，全台縣市長候選人「號次」今（21）日抽出。國民黨文傳會主委洪孟楷在臉書上揭開一組選戰「神秘密碼」，他指出，本次選戰關鍵就是北北基桃，而藍營4位選戰剛好就是今年投票日11月26日，因此他呼籲，「1126 投1126」，北北基桃全壘打、讓友善國安連線共同為大家打拚。

基隆黃希賢抽中5號　激喊「無黨無派、五告厲害」

基隆黃希賢抽中5號　激喊「無黨無派、五告厲害」

傳綠營醞釀「棄陳保黃」傷選情？　蔣萬安：要棄誰都是他們的考量

傳綠營醞釀「棄陳保黃」傷選情？　蔣萬安：要棄誰都是他們的考量

素人參選者號次抽完才現身！原因：搭小黃塞車

素人參選者號次抽完才現身！原因：搭小黃塞車

謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街

謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街

關鍵字：

虧雞福來爹林義豐2號百大電音趴台南.勝利2022九合一大選2022台南市長

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

專家點名「超難追星座Top 4」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面