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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／神力女超人2年後仍挺他　這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

▲▼李建輝競選團隊非常吸睛。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李建輝競選團隊造勢非常吸睛。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2022九合一大選倒數，高雄市選委會今(21日)於文化中心舉行候選人號次抽籤。市議員候選人李建輝競選團隊再次玩Cosplay，這次不扮美少女拿馬通刷，而是請出神力女超人、小丑女來助選，象徵正義的化身，甚至還有爆乳妹現身力挺。

藝人安定亞以本名李建輝投入政治圈，2020年參選立委失利，這次捲土重來，改披台灣民眾黨戰袍投入林園、大寮區市議員參選，並抽中9號。

「凍蒜！凍蒜！凍蒜！」李建輝競選團隊過去於抽籤場合時就頗有亮點，當時曾打扮成美少女戰隊，還拿著馬桶刷、掃把敲擊鍋子，甚至還有地表最強孕婦挺著4月孕肚來助選，造勢方式更顯吸睛。

▲爆乳妹現身力挺李建輝。（圖／記者吳奕靖攝）

▲爆乳妹現身力挺李建輝。（圖／記者吳奕靖攝）

今日號次抽籤，昔日競選團隊經典再現，這次改穿神力女超人、蝙蝠俠、小丑女服裝來助選，激動大喊凍蒜，看到記者上前採訪，團隊也認出《東森新媒體ETtoday》記者，大喊：「好久不見」。記者詢問這次支持誰？她們大喊：「一樣是李建輝！我們始終如一！」她們也解釋，會打扮成電影角色是因為這些主角都是正義化身。

還有一位正妹也大方「請出長輩」支持李建輝，大讚「他就是不錯，而且文宣寫得很有內容，真心想為台灣人民服務。」

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