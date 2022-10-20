國家推雙語政策2年！他提民調揭露真相：7成民眾「莫宰羊」

▲新北市議員參選人廖裕德。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

中央力推台灣在2030年成為雙語國家，新北市議員參選人今（20日）揭露民調，據委託創意文教基會所做的民意調查結果顯示，這件已經進行兩年的國家大事，竟然有高達73.4%的板橋人不知道，只有25.5%的人知道，他說，人民對重大公共政策有知情權，政府應加強政策宣導，避免政策失敗崩盤。

「這項民調結果令人感到極度擔憂！」廖裕德說，政府從2020年開始推動雙語國家政策，至今已有兩年多的時間，他為深入了解雙語政策推動現狀，特別委託創意文教基金會進行「國家雙語政策認知度」專題民意調查，調查時間從10月4日至6日，調查對象為新北市板橋區民眾，有效樣本數1068份，結果發現，有高達73.4%的板橋人表示不知道。

據民調分析，在年齡層方面，不知道政策的板橋區市民，分別是50~59歲，比例是83.9%，70歲以上比例是82.2%，這兩個年齡層占比都超過80%；40~49歲，比例是73.6%，60~69歲，比例是72.9%，這兩層年齡層，占比都超過70%；20~29歲比例是69.5%；30~39歲比例是59.6%。

廖裕德說，從上述年齡層的分析，可見不論是年輕或者年長的板橋區市民，普遍都不知道國家的雙語政策已經做了重大的改變，這是非常嚴重的問題。

再從教育程度分析，知道國家雙語政策，教育程度研究所以上占比是55.6%，大學是31.9%，高中職是20.6%，國初中是20%，專科是19.3%，國小15.4%。民調顯示在教育程度方面，除了研究所以上知道雙語國家政策超過50%以外，其他教育程度知道的比例並不高。

廖裕德提醒，特別要注意的是，國家雙語政策和20~29歲的年輕族群前途有最直接的重大關係，在未來，雙語幾乎是每位年輕人必備的能力。但居然有高達69.5%不知道國家教育語言政策，已經做了空前未有的的重大改變，並且已經執行近兩年，這是非常令人震驚的，政府必須要迅速檢討改進。

廖裕德強調，民調顯示大多數民眾完全不知道雙語國家政策這件大事，表示中央及地方政府在政策宣導方面，嚴重不足。因為任何重大的國家政策，如果國民都不知道怎麼能獲得人民的支持跟配合，政府務必要加強政策宣導，如果最後政策失敗，不僅要付出龐大的社會成本，受衝擊最大的將是學生和家長。