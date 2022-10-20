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三立最新民調：陳時中負評最高　支持度28.8%超車蔣黃居第一！

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數37天，根據《三立新聞》20日公布最新民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中支持度28.8%、國民黨台北市長參選人蔣萬安26.9%、無黨籍台北市長參選人黃珊珊20%，由陳時中暫時領先。不過，值得注意的是，此次民調欣賞度方面，陳負面評價40.9%、蔣負面評價29.5%、黃負面評價23.2%，陳時中的負面評價與支持度皆為三位參選人中最高。

《三立新聞》20日發布最新民調，支持度方面，陳時中支持度28.8%、蔣萬安支持度26.9%、黃珊珊支持度20%，落居第三；另有24.3%無法選出或拒答。而在市長看好度方面，蔣萬安看好度36.6%、陳時中看好度26.1%、黃珊珊看好度8.9%，另有28.3%受訪者無法選出或拒答。

▲▼《三立新聞》最新民調。（圖／翻攝自三立新聞網）

▲▼《三立新聞》20日公布民調支持度與好度。（圖／翻攝自三立新聞網，點圖放大）

▲▼三立新聞民調市長看好度。（圖／翻攝三立新聞網）

至於欣賞度方面，蔣萬安正面評價36.4%、負面評價29.5%；陳時中正面評價36.9%、負面評價40.9%；黃珊珊正面評價41.3%、負面評價23.2%。

本次民調由《三立新聞》委託異視行銷市場調查股份有限公司執行，訪問地區為台北市12 個行政區。抽樣方法以中華電信台北市電話住宅用戶為抽樣母體，依據隨機抽樣原則抽出樣本電話號碼，同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。

訪問對象為調查區域內年滿20 歲以上之成年民眾、訪問日期於111 年10 月18 日至19 日，每日晚間6點30分至10點00分進行。有效樣本1068 份。抽樣誤差在95％的信心水準下,約±2.99 個百分點。本次調查依據內政部戶政司公佈之台北市111 年9 月人口統計資料，針對性別、年齡及行政區等進行統計加權處理。

不過根據《ETtoday新聞雲》7日剛發布的最新民調顯示，蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，是由蔣萬安暫時領先。此外，針對參選人的喜惡程度，蔣萬安的喜好度為40.6%、討厭度23.2%；陳時中的喜好度為27.8%、討厭度50.2%；而黃珊珊的喜好度為36.1%、討厭度則為17.4%。三人中，以蔣萬安最受台北市民喜愛，陳時中最受北市民討厭。

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最新民調！　陳時中「支持度39.6%」超車蔣黃居第一

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