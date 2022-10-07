ET民調／陳時中討厭度達50.2%　喜歡蔣萬安的有40.6%「三人最高」

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選，北市市長「三腳督」競爭最為激烈。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，蔣萬安暫時領先。針對參選人的喜惡程度，蔣萬安的喜好度為40.6%、討厭度23.2%；陳時中的喜好度為27.8%、討厭度50.2%；而黃珊珊的喜好度為36.1%、討厭度則為17.4%。三人中，以蔣萬安最受台北市民喜愛，陳時中最受北市民討厭。

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊喜好度。（圖／ETtoday民調雲提供）



《ETtoday新聞雲》7日發布最新民調，就支持度部分，蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，其他9位候選人合計共1.2%（包含童文薰0.3%、張家豪0.3%、蘇煥智0.2%、鄭匡宇0.2%、施奉先0.1%與王文娟0.1%），前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距12.6個百分點，蔣萬安暫時領先。

相較前次調查（2022年9月），黃珊珊支持度無太大變化，由前次22.8%微幅增加至本次23.3%；蔣萬安支持度由36.9%增加至本次39.6%，陳時中支持度則由前次29.4%減少至本次27.0%，使得雙方差距由前次7.5個百分點增加為本次12.6個百分點。

由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果來看，本次調查為蔣萬安領先陳時中幅度最大的一次（其次為2021年11月調查，蔣萬安與陳時中兩人差距11.5個百分點），陳時中支持度下跌，可見周玉蔻事件已傷及陳時中選情。

▲台北市長參選人支持度。（圖／ETtoday民調雲提供）



至於參選人喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度為40.6%（非常喜歡19.3%、有點喜歡21.3%）、討厭度23.2%（非常討厭12.5%、有點討厭10.7%）；對陳時中的喜好度為27.8%（非常喜歡18.1%、有點喜歡9.7%）、討厭度50.2%（非常討厭36.7%、有點討厭13.5%）；而對黃珊珊的喜好度為36.1%（非常喜歡11.5%、有點喜歡24.6%）、討厭度則為17.4%（非常討厭7.5%、有點討厭9.9%）。三人中，北市民最喜歡蔣萬安，最討厭陳時中，至於黃珊珊，則是北市民最不討厭的人。

而在看好度方面，45.9%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.7%台北市民看好陳時中當選，17.6%看好黃珊珊，另有7.8%表示不知道、沒意見。

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊看好度。（圖／ETtoday民調雲提供）



本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月4日至10月5日進行，調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣設計以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為台北市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）。

樣本規模部分，調查共發出65,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,632份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.43%。樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據111年8月底台北市民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。