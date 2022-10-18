最新民調：藍綠六都參選人欣賞度出爐　侯友宜45.8%奪冠

▲六都市長參選人欣賞度民調。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會18日公布「修憲公投、政黨感情與選舉競爭」最新民調，其中在「六都市長參選人欣賞度與地區交叉分析」部分，民進黨六都市長候選人中共有34.2％民眾欣賞高雄市長參選人陳其邁、其次有18.4％民眾欣賞台北市長參選人陳時中；而國民黨六都市長候選人中則有45.8%民眾欣賞新北市長侯友宜、其次有27.7％民眾欣賞台中市長盧秀燕。

根據最新民調顯示，對於民進黨六都市長候選人，共計有34.2％民眾欣賞高雄市長參選人陳其邁、18.4％民眾欣賞台北市長參選人陳時中、18.2％欣賞台南市長黃偉哲、9.7％欣賞新北市長參選人林佳龍、6.4％欣賞台中市長參選人蔡其昌、4.4％欣賞桃園市長鄭文燦。另有24.7％民眾表示都不欣賞、6.9％都欣賞、13.7％為不知道。

至於國民黨六都市長參選人部分，共有45.8%民眾欣賞新北市長侯友宜、27.7％民眾欣賞台中市長盧秀燕、14.5％欣賞台北市長參選人蔣萬安、7.8%欣賞台南市長參選人謝龍介、7.2％欣賞高雄市長參選人柯志恩、5.7％欣賞桃園市長參選人張善政。另有18.8%民眾表示都不欣賞、3.5%都欣賞、10.9%為不知道。

然而針對九合一大選，台北市民分別有24.1％欣賞陳時中、35.0％欣賞蔣萬安；新北市民有12.5%欣賞林佳龍、55.3%欣賞侯友宜；桃園市民有12.4%欣賞鄭運鵬、10.3%欣賞張善政；台中市民中有22.3%欣賞蔡其昌、47.4%欣賞盧秀燕；台南市民有45.9％欣賞黃偉哲、17.0％欣賞謝龍介；高雄市民中有58.6％欣賞陳其邁、8.6％欣賞柯志恩。

本次調查訪問期間是2022年10月10日至11日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1010人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.08個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。