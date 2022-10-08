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藍營議員竟出現後援會場　陳其邁競辦：要爭取未表態民眾的支持

▲▼陳其邁後援會成立。（圖／記者許展溢翻攝）

▲最新民調看出陳其邁在各年齡層支持度，分布平均都超過5成。（圖／記者許展溢翻攝）

記者許展溢／高雄報導

九合一大選將到，最新民調顯示，爭取連任的高雄市長陳其邁支持度51%，國民黨派出的候選人柯志恩僅13.4%，兩人差了近40%外，現在更有不少藍營基本盤在鬆動，甚至用實際行動靠向陳其邁，讓陳幾乎輾壓式勝利。對此，陳競選辦公室回應，會用最大努力，持續爭取尚未表態的選民支持。

根據中華亞太菁英交流協會最新民調，除陳其邁、柯志恩兩人支持度差距40%，看好度部分，陳還以63.3%遠超柯3.9%，且在藍營支持者中僅68.8%支持柯，顯示藍營轉支持陳的大有人在，不過，仍有49.3%民眾還沒決定支持誰。

▲▼陳其邁後援會成立。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼陳其邁旗津後援會成立大會。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼陳其邁後援會成立。（圖／記者許展溢翻攝）

民調也看出陳其邁在各年齡層支持度，分布平均都超過5成，相比柯志恩在這部分偏低到未突破2成的支持，在20-29歲只獲4.4%的支持。該協會說明，雖中間選民有41.9%支持陳其邁，僅7.9%支持柯志恩，但尚未決定的支持者卻也高達49.3%。對於這場高雄市長選舉，如何進一步爭取「未表態者」將會是關鍵。

而藍營基層眼見母雞柯志恩選情低迷，加上肯定陳其邁施政成績，紛紛表態支持陳連任。陳其邁今上午先是到美濃客庄，幫親藍無黨籍議員朱信強站台，接著參加新興區建華里里長主吳文欽主動幫陳組成的後援會，由於吳文欽過往立場偏藍，但這次卻說非常感謝陳上任後，高效率解決了里民問題。

▲▼陳其邁後援會成立。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼藍營議員陳若翠（左二）今也現身陳其邁後援會會場。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼陳其邁後援會成立。（圖／記者許展溢翻攝）

不僅如此，藍營議員陳若翠今竟也現身陳其邁後援會會場，還在陳其邁授旗吳文欽後對民眾演說時，站在陳其邁身邊，最後在吳文欽帶頭高喊「高票連任」時拍手應和。

陳其邁競選辦公室發言人高閔琳說，陳其邁2年拼4年建設高雄、服務市民不分藍綠，獲市民非常有感支持，從一開始防疫、施打疫苗等感受到市長用心外，陸續還有很多建設，包括過港隧道、輕軌捷運成形和長照及教育資源等。高閔琳強調，陳其邁接下來會用更多及最大努力，去爭取尚未表態的市民支持，希望獲最多數市民支持，能夠高票連任。

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