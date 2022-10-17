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台南推動校校雙語選拔25績優學校　3年內經費成長2倍以上

▲台南市全面推動雙語教育，2022年推動校校雙語試辦計畫成果豐碩，近日教育局辦理績優學校評選結果出爐，總計評選出特優學校11校、優等14校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市全面推動雙語教育，2022年推動校校雙語試辦計畫成果豐碩，近日教育局辦理績優學校評選結果出爐，總計評選出特優學校11校、優等14校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市全面推動雙語教育，2022年推動校校雙語試辦計畫成果豐碩，近日教育局辦理績優學校評選結果出爐，總計評選出特優學校11校、優等14校，偏遠地區及中小型學校表現搶眼，後續將於26日辦理成果分享會公開表揚。

教育局指出，將邀請全台南市國中小共同暢談推動雙語教育的規劃、歷程與特色，教育局也特別公布3年內經費成長率已達209％，2022年度起每年投注經費逾1億元。

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市長黃偉哲表示，台南市全面推動雙語教育政策，是國內第一個力推校校參與的縣市，透過「多元途徑培育雙語師資」、「提供學生練習溝通機會」及「營造沉浸雙語學習環境」三軌方案，投入經費更是逐年增長，3年來已挹注3億1633萬元，為台南市學校推動雙語創造最佳利基。

教育局長鄭新輝表示，111學年度全面開設台南市雙語種子教師培訓，包括「課室英語教學工作坊」與「領域學科雙語教學研習」兩類課程，到2023年5月每校至少培育1至2位本國雙語種子師資，回校透過社群力量帶動校內雙語教學能量。此外，每位雙語教師在各領域的教學，除重視讓學生獲得該領域所學的知識外，再以多元生動的教學策略，自然融入英語文學習，不管在市區或偏鄉，讓每位學生都能獲得「全球溝通力」。

教育局說，2021年已公布雙語教育中長程計畫，將全台南市學校皆納入推動「校校雙語」的行列，分為A、B、C三類學校，以每週學習總節數課程比例不同來進行分類，其中佔1/3學習節數者為A類雙語學校、1/6學習節數者為B類雙語學校、1/9學習節數者為C類雙語學校，目前110學年度有83所學校已達A、B類，今年為鼓勵各校持續推動，已選拔特優學校11校及優等學校14校，總計25校。

獲得特優學校的山上區山上國小蘇耿義校長表示，為了推動雙語，他會要求自己在生活中用英語與孩子互動，推動兒童節雙語大闖關，由高年級擔任關主，使用雙語讓中低年級學弟妹闖關，家長紛紛感受學校推動雙語的衝勁，及學生學習雙語的快樂。

▲台南市全面推動雙語教育，2022年推動校校雙語試辦計畫成果豐碩，近日教育局辦理績優學校評選結果出爐，總計評選出特優學校11校、優等14校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里區偏遠學校的通興國小今年也獲得特優殊榮，初任校長張吉宏表示，他積極引入相關資源，如申請外師學伴，與社區結合安排許多共同參與的雙語親子活動，讓學生熟悉在日常生活使用兩種語言學習。

獲得特優學校的金城國中蔡明昌校長表示，推動雙語應回歸語言溝通本質，讓學生理解英語是日常溝通的語言，該校在健康教育、家政、表演藝術、生物及童軍等實施雙語課程。尚未實施雙語的教師，則先推動每節課使用3-8個課室指導語及單字問答，鼓勵學生英文回應教師課內提問，且進行加分。

大橋國中王宏寶校長提到，他親自出席多場雙語說明會或研習，陪伴教師備課，用行動支持教師進行雙語教學，學校教師已於健康與體育、藝術及家政課成立雙語教學社群，使更多教師加入學習與觀摩「雙語怎麼教」，踏出自己在課堂上使用雙語授課的第一步。

▲台南市全面推動雙語教育，2022年推動校校雙語試辦計畫成果豐碩，近日教育局辦理績優學校評選結果出爐，總計評選出特優學校11校、優等14校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次評選結果獲得特優學校計11校，金城國中、大橋國中、西門實小、東區勝利國小、崇明國小、子龍國小、通興國小、日新國小、山上國小、土城國小及東山國小；優等學校計14校，包括崇明國中、安南國中、新市國中、東陽國小、信義國小、新市國小、坔頭港國小、吉貝耍國小、新南國小、安慶國小、大港國小、安業國小、南化國小及西埔國小。

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