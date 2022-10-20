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冷血近距離槍擊3人！萬華槍手赴新加坡靶場練槍畫面曝

記者邱中岳、張君豪／台北報導

北市萬華區在19日晚上傳出連續2起槍擊，共造成中3人中槍送醫搶救，槍手是萬華幫成員綽號阿國的邱國隆（57歲），他挾持4名人質與警方對峙，1小時後將人質釋放，在大批警員面前持槍抵住下巴自轟身亡；警方調閱監視器，發現槍手前往第一現場開槍前，搭電梯還邊吃芭樂，態度相當從容。

▲19日晚間在萬華區犯下槍擊案後自戕的槍手萬國幫要角邱國政，2019年曾赴新加玻靶場練槍。（圖／記者張君豪攝））

在萬華區犯下槍擊案後自戕的槍手邱國隆，2019年曾赴新加坡靶場練槍。（圖／邱國隆臉書）

19日晚間，邱國隆持手槍先到西門町光觀發展協會辦公室，狙擊萬國幫角頭洪清正等2人，接著搭小黃，轉赴青山宮槍擊許副主委許清文旭，兩起槍擊案震驚社會。

▲19日晚間在萬華區犯下槍擊案後自戕的槍手萬國幫要角邱國政，2019年曾赴新加玻靶場練槍。（圖／記者張君豪攝））

事實上，邱國隆對於槍械相當熟稔，早在2019年8月，他就曾遠赴新加坡古芝地到靶場練槍，阿國當時相當得意，還把握持M16突擊步槍瞄準開槍的影片PO上網分享給同好。

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