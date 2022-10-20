萬華「阿弟仔」身中9槍還原現場　青山宮「芋粿」來不及逃倒血泊

▲邱國隆氣沖沖跑到洪清正辦公室，話都沒說清楚就開槍。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

萬國幫成員邱國隆19日連闖2處狂轟32槍，造成3人受傷，另外還有1名警察也被打中大腿，事後被開槍的4人送醫均無生命危險，其中身中9槍的萬國幫大哥洪清正指出，當時邱怒氣衝天的跑來辦公室大聲叫囂，聽不清楚說甚麼就被開槍，「芋粿」副主委許文旭則是表示，聽到邱「殺了2人」，一時間急著逃跑卻被邱追上去開槍。

警方指出，被開槍的4人目前並無生命危險，在漢口街被開槍的「阿弟仔」洪清正，身中9槍擊中四肢以及身體，另外洪文賓則是身中7槍，主要傷勢在四肢和腹部，青山宮副主委許文旭，則是手腳中彈，腹部則是被子彈擦過，另名警員則是腿部中彈，目前4人均無大礙。

▲邱國隆告知許文旭殺了洪2人，許想轉身離開卻被追上去開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也前往替洪清正製作筆錄，洪表示，邱國隆當時氣沖沖跑進辦公室，說了一串話，但是因為邱太生氣了，根本聽不清楚邱在說甚麼，結果邱國隆就馬上拔槍朝他們2人瘋狂開槍。

青山宮副主委許文旭則表示，當時邱約他談事情，但是沒有接到電話，最後邱到青山宮找人，邱向許說自己已經「開槍打死2人」， 他一聽直覺不妙才會轉身逃離，結果被邱從後面追上開槍。