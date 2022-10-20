　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

12機車遭「瑞典坦克」猛撞　1台神奇倒立！駕駛飄酒氣慘了

記者黃宥寧／台北報導

奈ㄟ安餒！北市士林區德行東路109巷發生一起車禍，游姓男子駕駛有「瑞典坦克」之稱的Volvo，保齡球式撞倒路邊12輛機車，路過民眾嚇壞，打電話報警。警方到場後，將人叫醒，游男一臉驚恐發現釀禍，解釋自己因喝酒有請代駕，將車輛停放路邊，不知為何肇事。游男酒測值為0.41毫克，全案依現行犯移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 士林酒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區40歲游姓男子請代駕將愛車Volvo停路邊，豈料竟撞擊路邊12台機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼游姓男子疑因睡著鬆開離合器，導致車輛往前推撞12台機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林酒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

20日上午5時許，40歲游男將愛車沿德行東路109巷起步，一路以「保齡球式」推撞路邊停放的12輛機車及1輛腳踏車才停下來，現場一片狼藉，更有機車因撞擊力道猛烈，翻一圈倒立停放，路過民眾嚇壞，立刻報警。

警方到場後立刻敲車窗示意，游男迷迷糊糊搖下車窗還不知道發生何事，但車內卻飄一陣酒味，他解釋在其他地方喝酒，因此請代駕將愛車停放此處，後來想移車沒有拉手剎，檔位停在D檔處又睡著，才會釀禍。

▼路邊12輛機車及一輛腳踏車遭撞倒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林酒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調閱監視器發現，游男確實有請代駕，並將車輛停放一段時間在路邊，後面才發生車禍，游男經酒測值0.41毫克，立刻被依現行犯帶回，警詢後依公共危險送辦，所幸這起車禍也未無人受傷。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
中共提早攻台？　陳明通：2023年可能「以戰逼談」
EUA若廢止打高端恐不算數？　王必勝回應了
謝和弦輔選柯文哲「全為一個女生」！　嘆：這輩子最後悔
辣模「只穿內衣出門」半球看光！　路邊一舉動尷尬了
Super Junior、聖圭連兩天登台！　福利、票價全公開
柯佳嬿坤達「罕見同框直播」！　素顏被截圖
樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　2航班被迫取消
台積電「骨折再骨折」！　Joeman一張沒賣慘了：別像我一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬國幫再崛起「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

來了2輛小黃都要載她！運將搶客變互打　枴杖鎖對決都慘了

12機車遭「瑞典坦克」猛撞　1台神奇倒立！駕駛飄酒氣慘了

花蓮縣第5起賄選案！卓溪1鄉代涉買票　一票2000元求支持

萬華槍手完整行兇軌跡曝！「4地點開32槍」飲彈自盡亡

乾女兒撒嬌討23萬投資！他秒衝郵局　妻搶存簿「回去」2字罵醒夫

民眾報案車禍竊盜都不理...丟抽屜擺爛418天　荒唐警吃案14件下場曝光

萬華「阿弟仔」身中9槍還原現場　青山宮「芋粿」來不及逃倒血泊

臉書秀記者證！萬華槍手當過平面媒體特派員　曾與前法務部長合影

帳戶遭凍結領不出8千！灌養樂多凌虐報復　20瓶全摻毒害死1命

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

萬國幫再崛起「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

來了2輛小黃都要載她！運將搶客變互打　枴杖鎖對決都慘了

12機車遭「瑞典坦克」猛撞　1台神奇倒立！駕駛飄酒氣慘了

花蓮縣第5起賄選案！卓溪1鄉代涉買票　一票2000元求支持

萬華槍手完整行兇軌跡曝！「4地點開32槍」飲彈自盡亡

乾女兒撒嬌討23萬投資！他秒衝郵局　妻搶存簿「回去」2字罵醒夫

民眾報案車禍竊盜都不理...丟抽屜擺爛418天　荒唐警吃案14件下場曝光

萬華「阿弟仔」身中9槍還原現場　青山宮「芋粿」來不及逃倒血泊

臉書秀記者證！萬華槍手當過平面媒體特派員　曾與前法務部長合影

帳戶遭凍結領不出8千！灌養樂多凌虐報復　20瓶全摻毒害死1命

與鍾東錦合體　柯文哲曝綠營計畫：好不容易兩人可以同框一起打

雪炫離開FNC了！　公司證實「10年合約終止」：為她應援

加拿大「台裔女警」殉職！死前開槍企圖制伏男嫌　驚揭他襲警案底

福原愛「上圍消風」越來越瘦了！露臉講評桌球賽…「AV帝王」看好她

新婚被迫「和小叔同居」！他狂帶女友回家過夜　人妻忍5年想離婚了

萬國幫再崛起「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

《沉默之丘》推二代重製版和完全新作　發表會懶人包看這篇

「台灣2024大選後最危險！」　美議員憂習近平加速武統

北市驚傳小六男童墜樓　教育局啟動調查「進行班級輔導」

同台柯文哲被酸黑白配　鍾東錦：我心地善良、說我黑道聽來不舒服

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

萬華槍手起底！曾承諾亡母好好生活

放5月大女兒在家「活活餓死」！單親媽二審判更重

即／北市某國小驚傳學生墜樓！頭部重擊送醫

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇

開槍前「啃芭樂」！萬華阿國輕鬆滑手機轉戰青山宮

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

萬華槍手最後留言：說不混也不放過我

萬華槍手青山宮開槍畫面曝！副主委痛苦倒地

更多熱門

相關新聞

萬華槍手完整行兇軌跡曝！4地點開32槍

萬華槍手完整行兇軌跡曝！4地點開32槍

台北市萬華區19日晚間發生槍擊案，萬國幫要角「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子，以及青山宮副主委「細漢芋粿」許文旭等人，釋放4名人質後連開2槍自盡，過程中總共開了32槍，《東森新媒體ETtoday》特別製作邱嫌完整的行兇軌跡圖。

萬華槍案對峙現場！警飛撲肉身保護人質

萬華槍案對峙現場！警飛撲肉身保護人質

槍擊3人！邱國隆赴新加坡靶場練槍畫面曝

槍擊3人！邱國隆赴新加坡靶場練槍畫面曝

開槍前「啃芭樂」！萬華阿國輕鬆滑手機轉戰青山宮

開槍前「啃芭樂」！萬華阿國輕鬆滑手機轉戰青山宮

關鍵字：

代駕士林公共危險酒駕現行犯險士林地檢署險瑞典坦克影音

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面