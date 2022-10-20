12機車遭「瑞典坦克」猛撞　1台神奇倒立！駕駛飄酒氣慘了

記者黃宥寧／台北報導

奈ㄟ安餒！北市士林區德行東路109巷發生一起車禍，游姓男子駕駛有「瑞典坦克」之稱的Volvo，保齡球式撞倒路邊12輛機車，路過民眾嚇壞，打電話報警。警方到場後，將人叫醒，游男一臉驚恐發現釀禍，解釋自己因喝酒有請代駕，將車輛停放路邊，不知為何肇事。游男酒測值為0.41毫克，全案依現行犯移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區40歲游姓男子請代駕將愛車Volvo停路邊，豈料竟撞擊路邊12台機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼游姓男子疑因睡著鬆開離合器，導致車輛往前推撞12台機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

20日上午5時許，40歲游男將愛車沿德行東路109巷起步，一路以「保齡球式」推撞路邊停放的12輛機車及1輛腳踏車才停下來，現場一片狼藉，更有機車因撞擊力道猛烈，翻一圈倒立停放，路過民眾嚇壞，立刻報警。

警方到場後立刻敲車窗示意，游男迷迷糊糊搖下車窗還不知道發生何事，但車內卻飄一陣酒味，他解釋在其他地方喝酒，因此請代駕將愛車停放此處，後來想移車沒有拉手剎，檔位停在D檔處又睡著，才會釀禍。

▼路邊12輛機車及一輛腳踏車遭撞倒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調閱監視器發現，游男確實有請代駕，並將車輛停放一段時間在路邊，後面才發生車禍，游男經酒測值0.41毫克，立刻被依現行犯帶回，警詢後依公共危險送辦，所幸這起車禍也未無人受傷。

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