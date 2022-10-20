萬華槍手完整行兇軌跡曝！「4地點開32槍」飲彈自盡亡

突發中心／台北報導

台北市萬華區19日晚間發生槍擊案，萬國幫要角「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子，以及青山宮副主委「細漢芋粿」許文旭等人，釋放4名人質後連開2槍自盡，過程中總共開了32槍，《東森新媒體ETtoday》特別製作邱嫌完整的行兇軌跡圖。

▲萬華槍擊案完整犯案軌跡圖。（圖／ETtoday製圖）

警方調查，邱國隆似乎與幫內其他大老有嫌隙，昨天晚間19時26分前往西門町漢口街一處大樓，朝綽號「阿弟仔」的54歲角頭洪男及另名53歲洪男連開19槍，2人中槍倒地。





▲邱國隆釋放人質後，槍抵住下巴朝頭部射擊自盡。（圖／記者黃彥傑攝）

開槍後，邱國隆於19時27分下樓，從漢口街昆明街口搭乘計程車離開，7分鐘後抵達長沙街二段下車，接著徒步走往青山宮，找到宮廟副主委許文旭，但許未搭理他，邱國隆一氣之下追著許連開4槍，接著跑到許經營的飲料店中，挾持其妻小4人。

警方獲報後於19時50分抵達現場，與邱國隆展開1小時的對峙，混亂中邱國隆持槍朝外開了7槍，其中1槍擊中員警右腿，邱國隆自知難逃，輪流釋放人質，最終於20時50分釋放許的姊姊後，隨即自轟，送醫後宣告不治。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995