萬國幫再崛起「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕





▲萬華艋舺青山宮槍擊案，槍手邱國隆是萬國幫要角。（圖／翻攝臉書）

突發中心／台北報導

19日晚間台北市萬華區爆發黑幫內鬥，萬國幫要角綽號「萬國國」的邱國隆（57歲）持手槍赴漢口街2段西門町觀光發展協會狙擊同幫綽號「阿弟仔」、該協會理事長洪清正及「松山濱」洪文賓，之後再到萬華青山宮找該宮副主委許文旭希望協調衝突遭拒，憤而從背後開槍射擊許男，並挾持許妻兒到鄰近的飲料店內與警方對峙，警匪對峙過程中邱男曾對外開槍，雙方僵持1個多小時後，邱當晚9時舉槍自轟頭部身亡。

據了解，邱國隆是該幫資深成員，但在萬國幫內算孤鳥型人物，近年以登山健行、訪友拜廟當消遣，逐漸淡出艋舺角頭生活；而被開槍的萬國幫要角阿弟仔近年聲勢漸隆，涉入當地愛克發旅館經營，遭警方提報治平對象。

▲邱國隆在漢口街商辦大樓開槍打傷同幫要角洪男及其小弟。（圖／民眾提供）

而青山宮主委許文旭綽號「曉帝」，也是萬華大同區角頭「下厝庄」幫主，許文旭父親更是艋舺萬國幫的精神領袖、綽號「王哥」的許豐茂；洪清正與邱國隆之前因邱男與他人發生糾紛，當場遭松山賓、阿弟仔拉開制止，邱認為兩人系出同門，爆發衝突自己人卻倒戈，因此種下嫌隙。

許文旭父親「王哥」生前是萬國幫內人人尊重的重量級大哥，邱曾經找許文旭調解，但未獲對方應允，萬國幫內兩位大哥的心結始終沒有打開。

▲萬華青山宮警匪對峙，邱國隆最後釋放人質後自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解：1999年萬國幫要角「旺仔」黃姓大哥率眾持多把手槍、衝鋒槍到西門町中閣城舞廳開槍示威，後來落網後潛逃海外遭通緝；2009年萬國幫大哥「貞智」入獄，接班代理幫主許家源遭提報入獄後染上毒癮成為遊民，甚至強盜偷竊，讓萬國幫聲勢跌到谷底。

根據警方監控的黑幫不良組合資料，一度因萬國幫眾銷聲匿跡，研判該幫解散，北萬華的「萬國幫」威名盛況不再，導致包括四海、竹聯幫甚至是大同中山區的各路角頭進軍插旗搶佔萬國幫地盤；直到近年「旺仔」返台歸案，獲保外就醫後開始整頓幫務，旺仔回台後得到天道盟某重量級大哥資源金援，號召昔日舊幫眾開始轉型。

萬國幫開始介入該區財務結構不佳店家、商旅經營權爭奪，獲參與建案、都更的開發圍事，但邱國隆近年卻與萬華其他角頭「保勝」交情不惡互動頻繁，因此遭幫內認為「跟外邊人走得近」，逐漸被邊緣化。

2021年邱國隆因朋友遭萬華河溝頭幫要角「大頭彬」欺負，他持槍啟釁幫朋友討公道，卻遭同幫阿弟仔制止，他自認主持公道，事後萬國幫和河溝頭找來下厝庄幫主、青山宮副主委許文旭當仲裁者，雙方握手言和，聲明不得再啟戰端。

邱國隆覺得自己在「公司」資歷頗深，但萬國幫正值崛起復興方向前進，需要與其他黑幫相互合作，幫內管理層多認為「公司發展比私人恩怨重要」，但阿國卻認為洪、許等人「拿他的尊嚴去做面子」，導致被洗臉顏面盡失，當時一口惡氣只能自己吞，檢警研判可能是這起當街開槍連傷3人重大刑案的原因，至於爆發槍擊案的關鍵真相，仍待檢警深入追查。

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