萬華槍案對峙現場！第一人質獲釋「抱頭狂奔」　警飛撲肉身保護

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市萬華區19日晚間傳出槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷幫內大老後，一度挾持4名人質與警方對峙1小時，最終選擇釋放人質、舉槍自戕身亡。現場畫面也拍下雙方對峙過程，第一個被釋放的人質是青山宮副主委許文旭的兒子，警方見他衝出後，當即飛撲上前以肉身保護人質，幸最終4人均獲救，並未受傷。

▲第一個人質獲釋後抱頭奔出大門。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱國隆昨夜7時許先在西門町漢口街一處大樓打傷綽號「阿弟仔」的角頭洪男及其小弟，隨後前往青山宮，朝副主委許文旭開槍，再前往對面許經營的飲料店挾持其妻子、兒子、姊姊及堂姊4人，一度與警方展開對峙。

現場畫面拍下，警方手持槍械、盾牌團團包圍飲料店門口，不斷大喊要邱國隆「出來」，雙方對峙約1小時，隨後邱嫌自知難逃法網，向4名人質訴苦、道歉後決定一一將其釋放，而許文旭的兒子第一個走出門口，身穿白衣的他當時雙手抱頭死命往外衝，跑到街上後隨即腿軟倒地，在地方翻滾了一圈試圖要再爬起；這時偵查隊長見狀，立即飛身上前抱住他，接著身旁其他員警也湧上，以肉身保護、團團將他圍住。

隨後許的妻子、姊姊、堂姊陸續獲釋，而邱國隆在踏出飲料店門口那刻，還不等警方反映，立即舉槍自戕，子彈擊中頭部，當場失去生命跡象，經送醫後仍宣告不治。而遭邱嫌打傷的3個幫內大老、以及1名員警經送醫治療後，目前情況均穩定。邱國隆的槍枝來源、犯案動機，目前還有待警方進一步釐清。

▼偵查隊長飛撲以肉身保護人質。（圖／記者邱中岳翻攝）