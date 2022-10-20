　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

龍潭路旁山坡大樹倒塌擋路　警民合作搬運清除障礙

▲連日豪雨造成土石鬆動路樹倒塌路中。（圖／龍潭警分局提供）

▲連日豪雨造成土石鬆動路樹倒塌路中。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

受到尼莎颱風外圍環流及東北季風影響，造成桃園市龍潭區路旁山坡大樹在豪雨過後土石鬆動斷裂橫倒於路面，一度交通中斷人車均無法通行，巡邏員警隨即於現場道路兩端實施交通管制，再偕同民眾們合力搬運清理路面上樹幹樹枝，以及清掃散落的土石，以維護用路人安全。

▲▼警方擺放交通錐管制交通。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼警方擺放交通錐管制交通。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼警方擺放交通錐管制交通。（圖／龍潭警分局提供）

警方表示，龍潭警分局石門派出所所長蘇宇炫、警員江文頌及林國仁等3員，於19日下午執行巡邏勤務，行經龍潭區美國路以及中正路三坑段時，發現路旁山坡大樹因不敵豪雨過後土石鬆動斷裂橫倒於路面，因該路樹倒塌發生路段係屬彎道，員警不敢大意，所長蘇宇炫立即指派員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制，在通報相關道路管理單位尚未到場前，所長隨即先向居住於附近的協勤民力到場處理倒地的樹幹，再偕同警員們合力搬運清理路面上樹幹樹枝，以及清掃散落的土石，以維護用路人安全。此舉讓在一旁駕車經過的民眾豎起大拇指，向現場員警比出讚的手勢，直呼警察執勤實在很辛苦！

龍潭警分局分局長蔡坤益特別指示轄區各駐地派出所，在近日連續豪大雨過後應加強防範災害發生，對於有掉落土石及路樹倒塌及其他障礙物危險路段，員警冒雨的在道路上交通管制及排除道路障礙之舉，有效的提升了警察為民服務良好形象。

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／台中滷肉飯命案5人殺人罪遭起訴！　主嫌仍在逃
快訊／《公主小妹》辛樂兒懷孕了！　照胃鏡前才發現
癌治療大突破！找到關鍵基因　血癌、肝癌、腸癌都有
音樂人妻偷吃人夫！　辯被性侵而「有斯德哥爾摩症候群」
大學畢業拚國考「落榜13年」！　內行推1職位錄取率高
故意放5月大女兒在家「活活餓死」！　21歲媽下場曝
NBA明星球員受傷！「無法起身」緊急退場
萬華槍手2槍自戕！槍口抵下巴射第一發　倒地疑肌肉收縮再開一槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大武鄉衛生所醫療再提升　22日成果分享感恩會

參訪廠區體驗科學實作　600學子參與台塑企業「科學園遊會」

卓越勞工領袖　2022年卓越工會領袖暨會務人員獲獎名單出爐

龍潭路旁山坡大樹倒塌擋路　警民合作搬運清除障礙

自己財產自己護　生達、生展、生泰公司企業義消成軍

台南永康清晨傳住宅火警　消防人員叫醒睡夢中住戶逃生

上百律師到場相挺！盧秀燕競總後援會相繼成立

為重症兒開條救命生路　王家貞：請政府伸出援手

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽　黃偉哲感謝打造棒球城市

三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

大武鄉衛生所醫療再提升　22日成果分享感恩會

參訪廠區體驗科學實作　600學子參與台塑企業「科學園遊會」

卓越勞工領袖　2022年卓越工會領袖暨會務人員獲獎名單出爐

龍潭路旁山坡大樹倒塌擋路　警民合作搬運清除障礙

自己財產自己護　生達、生展、生泰公司企業義消成軍

台南永康清晨傳住宅火警　消防人員叫醒睡夢中住戶逃生

上百律師到場相挺！盧秀燕競總後援會相繼成立

為重症兒開條救命生路　王家貞：請政府伸出援手

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽　黃偉哲感謝打造棒球城市

三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

颱風毀損！「八里城市沙雕展」今閉展　這3處夜間光雕展至明年

曾在廣告時間落淚！　Lulu曝金鐘獎真實心聲：先不要關心

台中「成長最速」重劃區　5年前後街景照曝光

高虹安被爆違法兼職舉證自清　柯建銘：妳不是永遠的天之驕女

學生自殺通報「5年飆升8倍」　立委籲擴充心輔人力＋提供心理假

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

警犬到湖邊玩才察覺自己是旱鴨子　「狗掌拍水」同伴全看傻

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

恆星誕生過程絕美曝光！NASA公佈「創生之柱」畫面　色調超清晰

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

地方熱門新聞

盧秀燕競總後援會相繼成立

店門前機車待轉區當停車格被網友砲「文盲」

日本動漫《烏龍派出所》　將進駐正濱遊客中心

為重症兒開條救命生路

台南永康清晨傳住宅火警

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽

生達、生展、生泰公司企業義消成軍

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

「古香路繞境」再現！北港媽祖太平媽再相會　

2022桃園媽祖昇天祭　「食福宴」多一味！

卓越工會領袖暨會務人員獲獎名單出爐

鄭文燦：11/1起不再發防疫關懷包

「太子文化季」10／23朴子登場

更多熱門

相關新聞

「類尼莎」路徑週末再現！對台影響曝　5地防雨彈

「類尼莎」路徑週末再現！對台影響曝　5地防雨彈

東北季風減弱，降雨減少，今(20)日氣溫回升、雲開見日，南部高溫再攀3字頭，穩定天氣預計到明天白天，明晚低氣壓或熱帶性低氣壓將接近巴士海峽，週六通過台灣南方後往南海移動，路徑與上週末影響台灣的尼莎颱風類似，加上週日東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及北部山區等嚴防較大雨勢。

尼莎颱風豪雨狂炸　全台農損破千萬「高麗菜每公斤漲6元」

尼莎颱風豪雨狂炸　全台農損破千萬「高麗菜每公斤漲6元」

柯文哲稱早通知關水門「民眾不信邪」　音樂節承辦：關閉後才收到

柯文哲稱早通知關水門「民眾不信邪」　音樂節承辦：關閉後才收到

週四回暖好天氣！週末「新颱攪局」機率曝　2雨區防大雨

週四回暖好天氣！週末「新颱攪局」機率曝　2雨區防大雨

快訊／雙颱共舞！第21號海棠颱風下午生成　最新路徑曝

快訊／雙颱共舞！第21號海棠颱風下午生成　最新路徑曝

關鍵字：

颱風土石鬆動路樹倒塌交管清路障

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

小蠻「真的不要亂紋眉」！

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

女偶像突宣布「其實我有7月大女兒」

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面