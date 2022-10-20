龍潭路旁山坡大樹倒塌擋路　警民合作搬運清除障礙

▲連日豪雨造成土石鬆動路樹倒塌路中。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

受到尼莎颱風外圍環流及東北季風影響，造成桃園市龍潭區路旁山坡大樹在豪雨過後土石鬆動斷裂橫倒於路面，一度交通中斷人車均無法通行，巡邏員警隨即於現場道路兩端實施交通管制，再偕同民眾們合力搬運清理路面上樹幹樹枝，以及清掃散落的土石，以維護用路人安全。

▲▼警方擺放交通錐管制交通。（圖／龍潭警分局提供）



警方表示，龍潭警分局石門派出所所長蘇宇炫、警員江文頌及林國仁等3員，於19日下午執行巡邏勤務，行經龍潭區美國路以及中正路三坑段時，發現路旁山坡大樹因不敵豪雨過後土石鬆動斷裂橫倒於路面，因該路樹倒塌發生路段係屬彎道，員警不敢大意，所長蘇宇炫立即指派員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制，在通報相關道路管理單位尚未到場前，所長隨即先向居住於附近的協勤民力到場處理倒地的樹幹，再偕同警員們合力搬運清理路面上樹幹樹枝，以及清掃散落的土石，以維護用路人安全。此舉讓在一旁駕車經過的民眾豎起大拇指，向現場員警比出讚的手勢，直呼警察執勤實在很辛苦！

龍潭警分局分局長蔡坤益特別指示轄區各駐地派出所，在近日連續豪大雨過後應加強防範災害發生，對於有掉落土石及路樹倒塌及其他障礙物危險路段，員警冒雨的在道路上交通管制及排除道路障礙之舉，有效的提升了警察為民服務良好形象。