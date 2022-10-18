週四回暖好天氣！週末「新颱攪局」機率曝　2雨區防大雨

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風剛遠離台灣，朝中南半島前進，位日本東南方海面低氣壓今(10/18)下午生成第21號颱風「海棠」，路徑對台灣沒影響，最快明天將變性為溫帶氣旋，曇花一現成超短命輕颱。氣象局表示，週四起東北季風減弱，氣溫回升，北台灣低溫將回到2字頭，睽違2週，太陽再露臉；另週末須留意熱帶系統發展，估成颱機率低。

▲海棠颱風估計明天將變性為溫帶氣旋。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員張承傳表示，今下午在日本東南方海面生成的第21號颱風「海棠」，離台灣相當遙遠，距離台北東方3720公里，路徑先往北再轉東北，持續不會很久，預計明天將變性為溫帶氣旋。

至於未來一週天氣，張承傳表示，受東北季風影響，明天溫度與今天類似，清晨比較涼，台南以北、宜蘭低溫約19度到20度，其他地方低溫21到22度，北台灣白天溫度回溫幅度有限，大約20到21度。

▲未來一週溫度。（圖／氣象局）

明天水氣會比今天更少，不過大台北、宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨，台東則有零星降雨，其他地方多雲到晴，中南部山區以午後短暫雨為主。

張承傳指出，週四(10/20)過後東北季風減弱，氣溫回升，低溫可回升1到2度再回到2字頭，大約21到22度，高溫可到25度上下，竹苗高溫則可回到30度，中南部高溫30多度。

張承傳說，週四和週五水氣最少，除宜蘭北海岸、宜蘭和花蓮有零星降雨外，大多可看到陽光，這將是睽違2週後再看到太陽露臉。

▲未來一週降雨預測。（圖／氣象局）

不過週末過後又要變天，張承傳表示，菲律賓東方海面有低氣壓，預計週六(10/22)通過呂宋島，週日(10/23)到南海，是否形成熱低氣壓仍待觀察，但目前預測不太看好會增強為颱風，成颱機率低。

張承傳提醒，週六開始迎風面水氣增加，週日第二波東北季風增強，迎風面週日到下週二(10/23~10/25)北部、東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

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