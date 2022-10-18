柯文哲稱有已通知關水門「民眾不信邪」　音樂節承辦：關閉後才收到

▲柯文哲視察堤外停車與水門開啟狀況。（圖／記者林振民攝）



記者杜冠霖／綜合報導

北台灣連日大雨釀災，北市議員黃郁芬透露，原訂大佳河濱公園外舉辦的世界音樂節因雨取消，但近十名廠商未被水利處告知，進而困在堤防外。台北市長柯文哲則回應有通知，「被通知人不太信邪」，對此，音樂節承辦方列出時間軸，並澄清，收到通知時水門已經關閉。

針對近十名設備廠商被困在堤防外一事，柯文哲18日上午出席熊好券2.0記者會時表示，自己於昨天、今天都分別召開檢討會議，不算台北市水利處在內，台北市停管處就發了2萬多封簡訊，且是從早上9點開始發，「現在就有個問題，我簡訊發給你了，你為什麼沒去做動作？」

世界音樂節承辦單位表示，16日上午11時確定活動取消後，即刻召集各廠商及工作人員召開緊急會議，所有人員動員撤收，並於12點發佈停辦公告，下午4點左右包括攤商及九成工作人員均順利撤離完成。

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承辦單位指出，但現場燈光音響、樂器、發電機、大型冷氣、帳篷等設備，多數無法及時撤離，顧及豪大雨形成的水患可能讓設備產生漏電、或因風吹落造成危險，設備廠商努力撤收。

對於水門關閉通知時間，承辦單位表示，部分人員於下午5點10分打算離開時，發現水門已經關閉，5點20分收到水門關閉通知，之後在消防隊等多方協助下，所有人員陸續脫困撤出，「在此對所有關注的朋友致上誠摯謝意，也祝願一切平安。」