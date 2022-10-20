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「類尼莎」路徑週末再現！對台灣影響曝　5地防猛烈雨彈

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▲週末又要變天，迎風面地區將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，降雨減少，今(20)日氣溫回升、雲開見日，南部高溫再攀3字頭，穩定天氣預計到明天白天，明晚低氣壓或熱帶性低氣壓將接近巴士海峽，週六通過台灣南方後往南海移動，路徑與上週末影響台灣的尼莎颱風類似，加上週日東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及北部山區等嚴防較大雨勢。

今最低溫出現在花蓮壽豐15.8度，花蓮玉里也只有16.8度，天氣風險公司分析師吳聖宇表示， 東北季風強度開始減弱，風向逐漸轉變為較偏東風向，冷空氣已經沒有前兩天來得明顯，加上天氣好轉，預估今天白天北部、東北部的高溫會回升到23-25度，花東地區高溫25-27度，中部地區27-30度，南部高溫還是會超過30度以上。

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降雨方面，吳聖宇表示，今天降雨更進一步減少，今天大多數地方應該都是有陽光天氣，連原本持續陰雨的北部、東半部都有機會雲開見日，不過還是有些迎風面山區因為地形的作用而有些局部小雨機會，但是雨勢明顯減小，降雨時間也短暫，對於外出沒有什麼影響。

吳聖宇指出，這種相對穩定天氣預估會持續到明天(21日)白天，最快明天下午或傍晚以後隨著東南方有低氣壓或熱帶性低氣壓接近巴士海峽，外圍的水氣逐漸移向東半部陸地，包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地陸續會轉為有短暫陣雨天氣。

▲▼尼莎颱風路徑。（圖／氣象局）

▲尼莎颱風最新路徑。（圖／氣象局）

吳聖宇強調，目前這個低氣壓位於台灣東南方海面，持續向西移動，未來有機會發展為熱帶性低氣壓，會不會到颱風等級還有待觀察。預估這個低氣壓將在明晚接近巴士海峽，然後在週六(22日)通過台灣南方之後繼續往南海移動，動態跟上週末影響台灣的尼莎颱風可說是非常類似，不過以目前的預報資料來看不論強度或是規模都比尼莎颱風要弱了許多，影響的程度也可能會小一些。

不過熱帶系統仍會帶來水氣，吳聖宇強調，外圍水氣明晚開始會影響東半部，週六隨著它西進通過巴士海峽，水氣持續移入，東半部仍是陰雨天氣，可能會有局部較大雨勢，尤其是到了週日(23日)，下一波東北季風增強，配合台灣附近低壓外圍水氣，迎風面地區可能又會有局部大雨或以上等級降雨，包括基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及北部山區等地都要留意，雨勢較大情況有可能延續到下週一(24日)上半天。

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