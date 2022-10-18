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快訊／雙颱共舞！第21號海棠颱風下午生成　最新路徑曝

▲▼21號颱風海棠生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲21號颱風海棠生成。（圖／翻攝日本氣象廳，下同）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風剛遠離台灣，往中南半島前進，日本氣象廳稍早宣布，今下午2點熱帶擾動發展快速，生成第21號颱風「海棠」（Haitang），氣象局表示，海棠強度在輕度颱風下限，路徑對臺灣沒有影響。

氣象局今下午15時30分發布，原位於日本東南方海面的低氣壓，於今(10/18)日下午14時發展為輕度颱風，編號第21號(國際命名: HAITANG，中文譯名: 海棠)，預測朝北轉東北方向移動，對臺灣無影響。

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▲▼21號颱風海棠生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

另外，20號颱風尼莎14時的中心位置在北緯 18.0 度，東經 113.1 度，鵝鑾鼻西南西方的海面上，以每小時17公里速度，西南轉偏西的方向朝中南半島前進，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒 48 公尺，七級風暴風半徑 220 公里，十級風暴風半徑 70 公里。

氣象局指出，今日受東北季風影響，清晨各地較涼，中部以北及東北部低溫只有18到20度，其他地方約21到23度，白天北台灣持續偏涼，溫度回升有限，桃園以北及宜蘭整天都在19、20度附近，其他地方高溫也比昨天低，竹苗及花蓮約22到24度，中南部及台東則在26到29度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

而水氣部分，氣象局說明，今日水氣仍稍多，桃園以北及東半部還是容易下雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，不過整體降雨相較前幾天明顯趨緩，新竹以南大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
 

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