　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／酷刑虐死3歲女童！伏地挺身7hrs+拖打狠打　狠母和男友重判

▲台南市1名3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，二審宣判維持一審刑度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市1名3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，二審宣判維持一審刑度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名3歲女童2021年8月30日，慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，台南地院合議庭法官依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月，本案上訴二審，台南高分院20日上午宣判，雖撤銷一審原判，惟仍維持一審刑度，可上訴。

一審判決書指出，方女、胡男雖主觀上無致女童於死之決意或預見，然客觀上能預見女童年僅3歲，身體尚未發育健全且脆弱，若長時間對其毆打、揮打、施暴或凌虐致傷之次數頻繁，又未送醫治療，恐有導致其死亡結果發生之可能，竟共同基於對未滿18歲之人施以凌虐而妨害身心健全發育之犯意聯絡，於2021年7月下旬某日起至2021年8月30日晚間6時許止之期間內，對女童凌虐、毆打犯行。

胡男以每周1至2次，每次20至30分鐘之頻率，徒手或持鋁合金材質之「驅塵氏」乾濕兩用拖把把柄處，毆打女童四肢、屁股，並大力捏掐女童臉頰、雙耳耳垂；方女則以每周3至4次，每次30分鐘至數小時不等之頻率，徒手或持前開拖把把柄處毆打女童四肢、屁股，並大力捏或以指甲刺掐女童口鼻、臉頰皮膚；咬女童臉頰或手部；持圓形木梳之尖球大力敲打女童手臂、摑掌；令女童罰站數小時致其因不堪疲勞及睡意摔倒；命女童以伏地挺身之姿勢撐地並以腳踩其後背，使伏地長達約7小時，致其因體力不支而於期間內改以頭頂地板支撐身體而嘴唇缺水致乾裂流血；持蓮蓬頭敲女童頭部，接續共同對未滿18歲之女童施以凌虐，足以妨害女童之身心健全發育。

2021年8月29日凌晨起至8月30日晚間9時許止之期間內，明知女童出現全身無力、脫糞、身體不適之異常現象，而有急需送醫接受治療之必要，2人唯恐送醫後遭醫院通報將受刑事追訴、處罰，方女、胡男仍未將女童送醫救治，並於同日晚上7時8分許起獨留女童在家中，2人出門購物。

30日晚間9時13分許至9時15分許2人返家後，胡男因不耐女童表示想吐不適，竟於浴室大力推女童撞擊地板或牆面，致女童牙齦裂傷、上排牙齒斷裂2顆、急速休克而失去意識。

▲台南市1名3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，二審宣判維持一審刑度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方女、胡男見狀始請救護車將女童送往成大醫院救治，女童於同日晚上10時28分許到院前已無呼吸心跳，呈現全身瘀傷、牙齦裂傷、低血糖及多處皮下氣腫，經急救後，仍因遭毆打全身多處鈍力傷致顱內出血腦幹外傷性重度軸突損傷、十二指腸壞死出血及破裂併腹膜炎、橫紋肌溶解症及大量出血，而於同日晚上11時4分許不治死亡。

一審法官指出，被害女童長期在嘉義舅公家居住，自2021年7月1日起始與生母方女及其同居人胡男同住，本應與母親團聚享受天倫之樂，而方女身為母親，屬女童幼兒時期最重要之依賴對象、無可取代，並對女童於該關鍵時期之成長發育具有決定性之影響力，理應盡其所能維護女童之安全及身心健康，基於耐心、細心仔細教養女童，僅因不滿女童不願立刻配合大人指令、無法安睡而打擾其等睡眠、說話使其等感覺冒犯、擅自食用食物等，屢經勸誡仍未改善，即無視女童年僅3歲，身心發展未臻成熟，恣意共同凌虐女童，導致女童遍體鱗傷。

2人又因擔憂女童受凌虐一事遭揭露，將受有刑事處罰，仍未將女童送醫治療，衡諸常情，一般為人父母若見孩童受有前述傷勢，無不積極尋求治療，豈會如被告方女、胡男對女童漠不關心，僅塗藥敷衍了事，更顯示2人對女童極其冷漠、無情，非一般正常有血性之人所可接受或容忍，且2人對女童施以凌虐終至女童死亡。

法官審酌生命之價值是所有法益中最高，被告方女、胡男固處於育兒壓力中，處境讓人同情或感同身受，然仍不得以此合理化其凌虐女童致死之作為，再衡以被告方女、胡男係對女童施以持續之凌虐，使女童無從抵抗，長時間內飽受凌虐傷害之苦，終致死亡始得以解脫，女童所受之痛苦強度、恐懼程度及時間上之持續性，連一般成年人都難以承受，更見被告方女、胡男所生損害之鉅。

方女、胡男所為已嚴重違反兒童權利公約施行法所欲追求「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」之規範意旨，另考量方女於法院審理中已坦承全部犯行、胡男坦承部分犯行之犯後態度，依共同犯妨害幼童發育致死罪，處方女有期徒刑13年6月；胡男處有期徒刑13年2月。本案上訴二審，台南高分院20日宣判，法官雖撤銷一審原判，惟仍維持一審刑度，可上訴。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／台中滷肉飯命案5人殺人罪遭起訴！　主嫌仍在逃
快訊／《公主小妹》辛樂兒懷孕了！　照胃鏡前才發現
癌治療大突破！找到關鍵基因　血癌、肝癌、腸癌都有
音樂人妻偷吃人夫！　辯被性侵而「有斯德哥爾摩症候群」
大學畢業拚國考「落榜13年」！　內行推1職位錄取率高
故意放5月大女兒在家「活活餓死」！　21歲媽下場曝
NBA明星球員受傷！「無法起身」緊急退場
萬華槍手2槍自戕！槍口抵下巴射第一發　倒地疑肌肉收縮再開一槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

山友單攻北大武山摔傷　直升機吊掛送醫！違反規定被開單告發

扯！金門奧迪休旅「自撞圓環」　肇事駕駛竟拆牌落跑

93萬重機印上「危險人物」　騎士只有普通駕照！越級打怪罰慘了

失聯移工裸上身闖民宅吼叫！屋主全不知...他扮蜘蛛人爬上3樓

故意放5月大女兒在家2天「活活餓死」！21歲單親媽二審判更重

萬華槍手搭小黃「轉戰青山宮」畫面曝　中午跟愛女吃飯無異狀

屏東雙屍案解剖「取胃部切片查有無下毒」　家屬相見已成焦屍

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

山友單攻北大武山摔傷　直升機吊掛送醫！違反規定被開單告發

扯！金門奧迪休旅「自撞圓環」　肇事駕駛竟拆牌落跑

93萬重機印上「危險人物」　騎士只有普通駕照！越級打怪罰慘了

失聯移工裸上身闖民宅吼叫！屋主全不知...他扮蜘蛛人爬上3樓

故意放5月大女兒在家2天「活活餓死」！21歲單親媽二審判更重

萬華槍手搭小黃「轉戰青山宮」畫面曝　中午跟愛女吃飯無異狀

屏東雙屍案解剖「取胃部切片查有無下毒」　家屬相見已成焦屍

曾在廣告時間落淚！　Lulu曝金鐘獎真實心聲：先不要關心

台中「成長最速」重劃區　5年前後街景照曝光

高虹安被爆違法兼職舉證自清　柯建銘：妳不是永遠的天之驕女

學生自殺通報「5年飆升8倍」　立委籲擴充心輔人力＋提供心理假

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

警犬到湖邊玩才察覺自己是旱鴨子　「狗掌拍水」同伴全看傻

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

恆星誕生過程絕美曝光！NASA公佈「創生之柱」畫面　色調超清晰

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

柯基軍團白金漢宮前遊行　紀念「頭號粉絲」英國女王

社會熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

萬華槍手起底！曾承諾亡母好好生活

即／北市某國小驚傳學生墜樓！頭部重擊送醫

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

萬華槍手最後留言：說不混也不放過我

萬華槍手「249字訣別兒女」全文！　一句話回應同學埋伏筆

女蛇頭曝「全拆」術語　摘器官集團3人羈押

更多熱門

相關新聞

台南永康清晨傳住宅火警

台南永康清晨傳住宅火警

台南市永康區南工街267巷內1間民宅，20日清晨6時18分許傳出火警，台南市消防局據報，出動復興、公園、大橋特搜、後甲、永康消防分隊等12車28人馳抵搶救，現場有冒煙但無明顯火勢，消防人員進入搜救，叫醒2名住戶，引導平安逃生，經仔細搜查，發現係廁所處垃圾桶起火，消防人員馬上用現場的水源將火勢撲滅，結束一場虛驚。

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽

FIBA3X3台南挑戰賽22日火熱開打

FIBA3X3台南挑戰賽22日火熱開打

台南落海女找到了！她平安人在公園

台南落海女找到了！她平安人在公園

張錫銘告官敗訴！主因：沒和被害人和解

張錫銘告官敗訴！主因：沒和被害人和解

關鍵字：

台南女童虐死

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

小蠻「真的不要亂紋眉」！

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

女偶像突宣布「其實我有7月大女兒」

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面