18次申請假釋失敗！張錫銘提告　敗訴關鍵理由曝：沒和被害人和解

▲張錫銘不服假釋遭駁，提起行政訴訟再度駁回，圖為台南地院。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、劉人豪／台南報導

「惡龍」張錫銘犯據人勒贖等重大刑案判處無期徒刑，在監17年自認表現良好，但是申請假釋前18次都被駁回，張錫銘認為矯正署假釋審查委員會判斷標準不一，與其他受刑人差別對待，提出行政訴訟，台南地院今(19)日上午10時宣判，駁回張錫銘請求，而關鍵原因就在於張錫銘沒和被害人和解。

台南地院表示，張錫銘所犯殺人罪部分死亡1人，強盜擄人勒贖之被害人共12人，殺人未遂部分則有警員2名及被害人1名共3人受傷，其餘涉嫌毀損巡邏車等案件，均未賠償被害人或獲得原諒，張錫銘也沒有提任何可能和解的計劃供審酌。

法院強調，張錫銘先前假釋未過，在第16次申請假釋之前，還是沒有積極向被害人和解或賠償，而重大暴力犯罪的和解，雖然須由被害人一方主動發起，但張錫銘還是可以積極與被害人連繫，請被害人主動發起，促使地檢署開案，就算被害人與其家屬可能不願再次受到影響或喚起昔日傷痛，國家仍不宜主動介入，張錫銘認為國家應負責促成雙方和解，顯有重大誤解。

法院審理後認為，台南監獄假審會駁回張錫銘假釋申請並未違法，復審維持原處分也無不當，因此判決張錫銘敗訴。

惡龍張錫銘犯下殺人＇擄人勒贖等重大刑案，台南地檢署2005年11月偵結起訴，並向法院求處死刑，旦台南地院一審認為，張錫銘沒有凌虐或殺害肉票，因此判處3個無期徒刑、有期徒刑55年6個月，併科罰金新台幣820萬元，合併執行無期徒刑，褫奪公權終身，張錫銘各審都被判處無期徒刑，最高院駁回上訴後，張錫銘進入台南監獄服刑。