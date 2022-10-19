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台南落海女找到了！警消3車5人1艇搜尋1hr　發現她平安人在公園

▲台南市南區二仁溪橋北端，19日上午9時19分許驚傳有人落海，台南市消防局出動救生艇搜救，幸好平安在附近公園找到人。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市南區二仁溪橋北端，19日上午9時19分許驚傳有人落海，台南市消防局出動救生艇搜救，幸好平安在附近公園找到人。（圖／民眾提供，下同）


記者林悅／台南報導

台南市南區二仁溪橋北端，19日上午9時19分許驚傳有人落海，台南市消防局接獲六分局轉高雄湖內分局通報後，馬上出動灣裡及德興消防分隊3車5人1艇前往救援，警方在橋上北上車道發現疑似落水者的機車，但並沒有發現溺者，經海陸搜尋，在附近公園找到該女子，由警方安撫查處，結束一場虛驚。

據了解，六分局接獲高雄湖內分局轉報，在高雄、台南交界的台南二仁溪有人落海，狀況不詳，也無電話可連絡，台南市消防局派遣灣裡分隊、德興中隊等3車5人、1救生艇前往搶救。

灣裡車組到達現場，據報案者表示，係接獲朋友報案，當事人自訴要尋短，即於二仁溪橋上北上車道發現一部機車，無目擊落水。警方及消防人員查訪橋下釣客，也無人目擊有人落水，警方即調橋頭監視器進一步清。

▲台南市南區二仁溪橋北端，19日上午9時19分許驚傳有人落海，台南市消防局出動救生艇搜救，幸好平安在附近公園找到人。（圖／民眾提供，下同）

消防人員雖不確定是否有人落水，灣裡分隊準備下艇搜尋溺者，在搜救過程，有渔船在海上發現可疑漂流物，經進一步查證，並非溺者，仍持續搜救。另外，消防人員也在附近尋找當事人，直到上午10時33分許，由德興中隊在公園內找到該名女子，並由家屬確認人員平安，結束這場虛驚。由於女子情緒激動，由警方勸導安撫查處中。

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