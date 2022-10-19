　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界頂尖好手齊聚 FIBA3X3　台南挑戰賽22日火熱開打

▲2022 FIBA3X3台南挑戰賽將於10月22至23日在台南市政府西拉雅廣場盛大開打。（圖／記者林悅攝）

▲2022 FIBA3X3台南挑戰賽將於10月22至23日在台南市政府西拉雅廣場盛大開打。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

由教育部體育署指導、中華籃協、台南市政府與Absolute 3x3 Basketball共同主辦的2022 FIBA3X3台南挑戰賽將於10月22至23日在台南市政府西拉雅廣場盛大開打。

本次賽事隊伍來勢洶洶，包含來自賽爾維亞、比利時、立陶宛與蒙古等世界排名前十強的勁旅，本土參賽球隊則由中華台北U23 3X3世界盃代表隊等6支隊伍迎戰，將是台南史上舉辦最高層級之籃球國際賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了精彩賽事外，主辦單位將與國立歷史博物館跨界合作，將文物與歷史人文的台灣特色透過國際賽事向世界推廣，屆時國立歷史博物館國寶等級的「酷獸」吉祥物將親臨賽事現場，不僅於精心規劃的拍照牆與民眾互動外，主辦單位更將活潑的「酷獸」印製於競賽球衣，期盼強化文化行銷、增進在地連結，共同為2023年重新開館的史博館68週年慶暖身。

本屆台南挑戰賽共計來自10個國家、16支球隊與會，包括5支世界排名前10的隊伍，其中以目前暫居2022年FIBA3X3團隊積分世界排名首位的賽爾維亞UB（Ub Huishan NE）最受矚目，以賽爾維亞國家隊為班底，本年度已奪下四站大師賽冠軍、歐洲盃冠軍與世界盃冠軍，陣中靈魂人物Strahinja Stojacic也將再度來台獻技，他不僅是2021年FIBA3X3年度最有價值球員，賽前更在2022年FIBA3X3個人積分世界排行榜暫居第一。

▲2022 FIBA3X3台南挑戰賽將於10月22至23日在台南市政府西拉雅廣場盛大開打。（圖／記者林悅攝）

亞洲勁旅方面，包含蒙古烏蘭巴托（Ulaanbaatar MMC Energy）、日本宇都宮（Utsunomiya BREX）與菲律賓宿霧（Cebu Chooks）都將出賽，其中以兇悍防守著稱的蒙古，賽前暫居2022年FIBA3X3團隊積分世界排名第七、亞洲第一，本賽季補進前加拿大3X3國家隊射手Steve Sir後，大幅提升外圍投射穩定性，實力更上層樓。

本土參賽隊伍則由中華台北U23 3X3世界盃代表隊領銜，另有高雄台塑公司、新北2派克、台中建國塑膠、彰化紘亞實業及台南地主隊TAINAN DEUX參賽。其中華台北U23 3X3世界盃代表隊成員戴偉與余祥平，本賽季可說是大量累積國際賽經驗，世界盃前曾代表台中夢想家青年隊前往日本參與2022年「3x3.EXE PREMIER PLAYOFFS」挺進最終八強，成為唯一一支非日籍隊伍闖進該聯盟全球決賽八強之隊伍，此次賽會也期盼帶著豐富經驗回到家鄉大展身手。

2022 FIBA3X3台南挑戰賽將於10月22、23日開戰，在台南市政府西拉雅廣場搭起一座世界級規格的3X3籃球場，迎接高強度、高水準的賽事，歡迎民眾到場觀賽，並與史博館吉祥物「酷獸」合影，全程免費入場，賽事也將透過FIBA3X3 YouTube平台與Absolute3X3 basketball YouTube及臉書平台全程網路直播。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」近照曝
快訊／還是無法選議員！謝和弦怒嗆：2024立委選舉見
300萬拍到透天厝秒變雙屍凶宅！　得主無奈說話了
快訊／陳昭榮離婚時間點撞拆夥「螢幕情侶」　葉全真回應了
台南「孤輪飆仔團」慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊
陽光只露臉2天！　雨彈最猛烈時間曝
謝和弦求翻盤吞敗　法院判決理由曝
別再揉眼睛！　她一檢查發現「30根眼睫毛」卡眼瞼
快訊／謝和弦爭參選資格提告　法院火速裁定出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」　她暈船：1個天堂1個地獄

台東新增278確診案例　縣府籲第一類對象儘速接種疫苗

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪好事不斷

漁業署招考13名勞動檢查員　起薪最高54K

世界頂尖好手齊聚 FIBA3X3　台南挑戰賽22日火熱開打

陽光露臉限定2天！熱帶系統週六離台最近　「雨彈最猛烈時間曝」

婦眼睛佈滿血絲「老是卡卡」　竟是30根眼睫毛卡眼瞼

近兩年首例！國中男生爆咳嗽、胸痛竟染百日咳　匡列接觸者48人

他找阿姨包養…激情床戰半年！見家長才知床伴是「準岳母」

捷運中山站變美了！「售票機區域」改造再設計　成果亮點公開

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」　她暈船：1個天堂1個地獄

台東新增278確診案例　縣府籲第一類對象儘速接種疫苗

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪好事不斷

漁業署招考13名勞動檢查員　起薪最高54K

世界頂尖好手齊聚 FIBA3X3　台南挑戰賽22日火熱開打

陽光露臉限定2天！熱帶系統週六離台最近　「雨彈最猛烈時間曝」

婦眼睛佈滿血絲「老是卡卡」　竟是30根眼睫毛卡眼瞼

近兩年首例！國中男生爆咳嗽、胸痛竟染百日咳　匡列接觸者48人

他找阿姨包養…激情床戰半年！見家長才知床伴是「準岳母」

捷運中山站變美了！「售票機區域」改造再設計　成果亮點公開

吳霏親解釋「與艾薇真實關係」　理想型是TWICE成員！

《原子少年》登PLG職籃開幕戰　Ozone成勇士主場表演嘉賓

2022週年慶SK-II組合一次收！4大夢幻組合明星商品　晶瑩剔透趁現在！錯過再等一年

遞狀遭法院駁回！　謝和弦斥「理由太瞎」再抗告：2024立委選舉見

金萌獎搶票中！「照騙集團」藍貓公車衝第一　搗蛋汪、大叔喵緊追

忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」…近照網認不出

張惇涵PO文說3故事「相信事在人為」　暗諷柯文哲侯友宜淹水跑輔選

遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

陳品捷下周歸隊　味全新洋投後天初登板

中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

生活熱門新聞

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

Toyz爆小孩4個人壞壞　網美打臉

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

最強天赦日來了！「這天煮水3分鐘」財運旺炸

半夜喉嚨劇痛「卻陰性」！3種原因曝光

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識

更多熱門

相關新聞

台南落海女找到了！她平安人在公園

台南落海女找到了！她平安人在公園

台南市南區二仁溪橋北端，19日上午9時19分許驚傳有人落海，台南市消防局接獲六分局轉高雄湖內分局通報後，馬上出動灣裡及德興消防分隊3車5人1艇前往救援，警方在橋上北上車道發現疑似落水者的機車，但並沒有發現溺者，經海陸搜尋，在附近公園找到該女子，由警方安撫查處，結束一場虛驚。

張錫銘告官敗訴！主因：沒和被害人和解

張錫銘告官敗訴！主因：沒和被害人和解

即／台南二仁溪疑似有人落水　消防人員搜尋中

即／台南二仁溪疑似有人落水　消防人員搜尋中

張錫銘18次假釋全被駁回　提告求翻盤又吞敗

張錫銘18次假釋全被駁回　提告求翻盤又吞敗

台南公私協力共同防汛

台南公私協力共同防汛

關鍵字：

FIBA3X3台南挑戰賽開打

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面